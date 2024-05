Camila Giorgi si è ritirata. L’azzurra si è ritirata lo scorso 07 maggio dando comunicazione all’ITIA

Il mondo del tennis italiano potrebbe aver perso una delle sue stelle, Camila Giorgi. Secondo quanto riporta il sito ITIA (International Tennis Integrity Agency, istituto che cura l’integrità della disciplina inclusi i controlli antidoping), l’azzurra risulta “ritirata” con data 7 maggio. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della giocatrice, scivolata in classifica al n.116 del ranking dopo molti anni a ridosso delle migliori. Camila, 32 anni, è ferma dal 23 marzo scorso, quando è stata sconfitta al secondo turno del WTA 1000 di Miami dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek 6-1 6-1. Attendiamo comunicazioni ufficiali in merito.