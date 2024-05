Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 08 Maggio 2024. Ben 12 azzurri in campo domani

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luciano Darderi vs [PR] Denis Shapovalov

2. Naomi Osaka vs Clara Burel (non prima ore: 13:00)

3. Sofia Kenin vs Lucia Bronzetti

4. Daniel Evans vs [WC] Fabio Fognini (non prima ore: 19:00)

5. [WC] Sara Errani vs Amanda Anisimova (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Donna Vekic vs Lesia Tsurenko

2. [Q] Maximilian Marterer vs Flavio Cobolli

3. Katerina Siniakova vs [WC] Nuria Brancaccio

4. [Q] Renata Zarazua vs Elisabetta Cocciaretto

5. [WC] Matteo Gigante vs [WC] Giulio Zeppieri

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jakub Mensik vs Yannick Hanfmann

2. Diane Parry vs Anna Blinkova

3. [Q] Thiago Monteiro vs Gael Monfils

4. Arthur Rinderknech vs [Q] Francesco Passaro

5. [Q] Rebecca Sramkova vs [WC] Giorgia Pedone

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zhizhen Zhang vs Daniel Elahi Galan

2. Pavel Kotov vs Alex Michelsen

3. Lin Zhu vs Magda Linette

4. Christopher Eubanks vs [Q] Terence Atmane

5. Daria Saville vs [Q] Clara Tauson

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yoshihito Nishioka vs Sebastian Ofner

2. Anna Karolina Schmiedlova vs [Q] Aliaksandra Sasnovich

3. Petra Martic vs Mayar Sherif

4. Nadia Podoroska vs Sara Sorribes Tormo

5. [LL] Corentin Moutet vs Roman Safiullin

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nuno Borges vs Pedro Martinez

2. Alexander Shevchenko vs Fabian Marozsan

3. [Q] Diego Schwartzman vs Aleksandar Vukic

4. Miomir Kecmanovic vs [Q] Brandon Nakashima

5. [WC] Federica Di Sarra vs [Q] Varvara Gracheva

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elina Avanesyan vs Cristina Bucsa

2. Caroline Dolehide vs [Q] Bernarda Pera

3. [Q] Maria Lourdes Carle vs [Q] Laura Siegemund

4. Anastasia Potapova vs Xiyu Wang

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatjana Maria vs [Q] Linda Fruhvirtova

2. Taylor Townsend vs [Q] Brenda Fruhvirtova

3. [Q] Rebeka Masarova vs Irina-Camelia Begu

4. Yafan Wang vs [Q] Katie Volynets