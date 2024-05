Challenger ATP di Francavilla: A sorpresa vince il reggiano Guerrieri. Travolgente l’esordio della testa di serie n.1 Droguet; domani negli ottavi derby Agamenone-Cecchinato

La sorprendente vittoria del 25enne reggiano, Andrea Guerrieri (n.586) sul britannico Harris (n.199) per 46/63/63, in 2h 37’, ha risollevato il bilancio di giornata per i colori italiani. Poche erano state, infatti, le soddisfazioni per gli azzurri in questo martedì dedicato ai sedicesimi di finale del Challenger ATP di Francavilla Al Mare. Dopo l’entusiasmo per la splendida impresa di Jacopo Berrettini nella serata di lunedì, il numeroso pubblico accorso al circolo tennis di Valle Anzuca ha visto uscire di scena sia Dalla Valle sia Giannessi che Gianluca Mager. Stessa sorte per il 18enne talento sardo, Lorenzo Carboni, seguito da coach Gianluigi Quinzi, nel derby azzurro contro il 23enne canturino Federico Arnaboldi,. Dopo un inizio spumeggiante, Carboni è stato costretto a ritirarsi sul 62/16/14 a causa di evidenti problemi fisici , affiorati già durante il secondo set.

Federico Arnaboldi, cugino dell’ex n.153 al mondo, Andrea, ritiratosi qualche stagione fa, troverà agli ottavi di finale l’olandese Nijboer, anch’egli emerso dalle qualificazioni.

Ma questa è stata anche la giornata dell’esordio della testa di serie n.1, il francese Titouan Drouguet (n.146), che ha trionfato nel derby transalpino contro il connazionale Marie, al quale ha lasciato appena un gioco.

Anche lo spezzino Alessandro Giannessi, finalista nella prima edizione del 2017, è riuscito a racimolare solo un game contro il 25enne canadese Galarneau (n.218) che, giovedì, negli ottavi, se la vedrà proprio con Jacopo Berrettini. Decisamente più equilibrato il match di Della Valle, che, però, perso al tie-break il primo set contro il dominicano Hardt, non ha trovato la chiave per impensierire il suo avversario nella seconda partita. Tuttavia, la maggiore delusione della giornata è arrivata dal sanremese Gianluca Mager, ex n.62 del ranking mondiale, superato in tre set dal portoghese Gastao Elias 63/67/26 dopo essere andato a servire per il match sul 63/65 a suo favore. Duro anche il match tra lo statunitense Boyer e l’elvetico Wenger nel quale ha finito per prevalere l’americano per 64/76.

Il programma di domani prevede quattro incontri degli ottavi di finale nel singolare: Cecchinato-Agamenone; Andreev-Pellegrino; Nijboer-Arnaboldi; Kasnikowski-Hardt. Ben sei invece, sono gli incontri in calendario nel tabellone di doppio. Tra i più interessanti quello che opporrà la coppia azzurra Agamenone/Pellegrino alla coppia composta dal britannico Harris e dal giapponese Mochizuki.