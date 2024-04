Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Sabato 27 Aprile 2024. All’ora di pranzo in campo Sinner vs Sonego. In campo altri 2 azzurri in singolare e 2 in doppio

📺❤️ LiveTennis TV – Intervista a Vincenzo Santopadre

1. [1] Iga Swiatekvs [27] Sorana Cirstea3. [10] Alex de Minaurvs [PR] Rafael Nadal(non prima ore: 16:00)4. [3] Coco Gauffvs [31] Dayana Yastremska(non prima ore: 20:00)5. Miomir Kecmanovicvs [5] Casper Ruud

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thiago Monteiro vs [6] Stefanos Tsitsipas

2. Sloane Stephens vs [5] Maria Sakkari (non prima ore: 13:00)

3. [32] Leylah Fernandez vs [8] Ons Jabeur

4. [18] Madison Keys vs [15] Liudmila Samsonova

5. [LL] Roberto Bautista Agut vs [16] Karen Khachanov

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Victoria Azarenka vs Sara Sorribes Tormo

2. [9] Jelena Ostapenko vs [Q] Maria Lourdes Carle

3. [3] Daniil Medvedev vs Matteo Arnaldi

4. [9] Grigor Dimitrov vs Jakub Mensik

5. [29] Cameron Norrie vs [WC] Joao Fonseca

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell vs [25] Sebastian Korda

2. Pedro Cachin vs [20] Frances Tiafoe

3. [17] Alexander Bublik vs Roberto Carballes Baena

4. Tomas Machac vs [14] Ben Shelton

5. Felix Auger-Aliassime vs [19] Adrian Mannarino

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [30] Jiri Lehecka vs [Q] Hamad Medjedovic

2. Pavel Kotov vs [32] Jordan Thompson

3. [11] Beatriz Haddad Maia vs [19] Emma Navarro (non prima ore: 13:30)

4. [22] Nicolas Jarry vs Flavio Cobolli

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sara Errani / Jasmine Paolini vs [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva

2. [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [WC] Donna Vekic / Elena Vesnina

3. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova vs [2] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez

2. Magda Linette / Shuai Zhang vs [3] Demi Schuurs / Luisa Stefani

3. [OSE] Katie Boulter / Marketa Vondrousova vs L. Fernandez / A. Rus or L. Kichenok / J. Ostapenko (non prima ore: After Suitable Rest)