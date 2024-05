ITF Trnava e Saint Gaudens: I Main Draw

Itf Trnava

Orario Scadenza prono…Mercoledì 8 Maggio ore 10

[1] Mai Hontama vs Radka Zelnickova

Lina Gjorcheska vs Polina Kudermetova

Xinyu Gao vs Lucija Ciric bagaric

Raluca Georgiana Serban vs [8] Veronika Erjavec

[4] Viktoria Hruncakova vs Natalia Krockova

Weronika Falkowska vs Renata Jamrichova

Mona Barthel vs Lucie Havlickova

Julia Avdeeva vs [6] Martina Capurro taborda

[5] Zeynep Sonmez vs Julie Struplova

Vendula Valdmannova vs Tatiana Prozorova

Dalila Jakupovic vs Sinja Kraus

Cristina Dinu vs [3] Tamara Zidansek

[7] Irina Maria Bara vs Anastasiya Konstantinovna Soboleva

Kaylah Mcphee vs Tena Lukas

Eszter Meri vs Iva Primorac

Antonia Ruzic vs [2] Moyuka Uchijima

Itf Saint-Gaudens

Orario Scadenza prono ufficioso…Mercoledì 8 Maggio ore 10.30

[1] Claire Liu vs Carole Monnet

Sofya Lansere vs TBD

Manon Leonard vs TBD

Tina Nadine Smith vs [8] Anastasia Tikhonova

[3] Jessika Ponchet vs Tara Wurth

Victoria Mboko vs TBD

TBD vs TBD

[6] Celine Naef vs TBD

[5] Olivia Gadecki vs Amandine Hesse

Harmony Tan vs TBD

Katarina Zavatska vs Xiaodi You

Solana Sierra vs [4] Elsa Jacquemot

[7] Ekaterina Makarova vs TBD

Katarzyna Kawa vs Alice Robbe

Kristina Mladenovic vs TBD

Selena Janicijevic vs [2] Leolia Jeanjean