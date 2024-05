Andrey Rublev trionfa al Mutua Madrid Open 2024 dopo una finale emozionante (sintesi video della finale)

Andrey Rublev ha iniziato male la partita ed ha poi vinto l’incontro. Il tennista russo ha battuto Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in 2 ore e 49 minuti di finale, diventando il nuovo campione del Mutua Madrid Open 2024. Rublev ha superato anche il suo raffreddore per offrire un grande livello di gioco e superare il canadese nel set decisivo.

Con il tetto chiuso in una giornata piovosa a Madrid, Rublev ha iniziato la partita in modo freddo, firmando due doppi falli consecutivi, sensazioni totalmente opposte a quelle di Felix, che è partito con una marcia in più. Questo poteva essere un presagio di ciò che avremmo visto in finale, anche se il russo non ha gettato completamente la spugna. Con un atteggiamento a volte abbattuto, Andrey non aveva altra scelta che sopportare la tremenda superiorità del suo avversario.

Preciso al servizio e dominante con il suo dritto, Auger Aliassime ha accelerato tremendamente per allontanarsi nel punteggio. Ci sono voluti più di 20 minuti perché Rublev entrasse in partita, forse a causa del raffreddore di cui soffriva, ma il russo è arrivato in finale in tempo per opporre un po’ più di resistenza e frenare il suo avversario. Il numero otto del mondo ha riflesso il suo disagio con i suoi gesti, non sentendosi a suo agio con ciò che stava accadendo allo Stadio Manolo Santana.

Dal 4-1 a un punto dal 5-5, il russo ha migliorato notevolmente la sua efficacia sulla terra battuta di Madrid, ma un grande Felix al servizio lo ha allontanato dal suo obiettivo. Anche se i vincenti del canadese hanno quasi triplicato quelli di Andrey, il numero otto del mondo non è stato così lontano come poteva sembrare dal lottare per quel primo set perso per 6 a 4. Serio quanto la partita, Rublev ha cercato di rimediare ai suoi errori non forzati per avere ancora la possibilità di combattere per il titolo.

Anche se né la sua espressione facciale né i suoi gesti corporei sono cambiati molto, con un Felix che si è incoraggiato a salire di più a rete. Perfetto al servizio, a rete e persino nelle palle corte, il canadese ha mantenuto le distanze con un Rublev che andava di fretta. La tensione era palpabile negli ultimi giochi del secondo set, anche se Auger Aliassime non ha abbassato il livello con il suo servizio, liberandosi di più dalla risposta cercando quel colpo finale. Questo non è arrivato, quello che è arrivato è stato il break del russo al 12 esimo gioco per pareggiare il duello e portare l’incontro al set decisivo.

Approfittando della pausa nel terzo set per prendere qualche pastiglia fornita dal medico del circuito, Rublev ha recuperato le energie mostrandosi più attivo con le gambe. I gesti di disagio sono arrivati da parte di un Felix che sentiva alcuni crampi al polpaccio destro. Questo ha causato più errori del previsto, anche se non abbastanza perché Rublev si portasse in vantaggio. I grandi servizi sono arrivati in soccorso del canadese con il suo avversario frustrato dalla situazione.

Il fisioterapista è entrato in campo per trattare rapidamente Auger Aliassime, con l’emozione della partita che aumentava man mano che si avvicinava il gran finale, mostrando i nervi d’acciaio del canadese quando le cose non andavano dalla sua parte. Così è stato fino all’ultimo gioco dell’incontro, in cui la pressione ha avuto la meglio su di lui. È stato Rublev a iniziare la partita con un doppio fallo, ma è stato Felix a concludere la finale con lo stesso errore subendo il break e perdendo la partita per 7 a 5.

Questo è, senza dubbio, un punto di svolta spettacolare per un Andrey che non aveva alzato la testa fino a questo momento dopo il suo alterco a Dubai. Nel tennis, come lo stesso russo ha avvertito, le cose cambiano molto velocemente, e questo si è ripetuto anche oggi in finale, in cui è riuscito a ottenere una rimonta quasi miracolosa per ritrovare il suo sorriso in campo.

ATP Madrid Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 5 5 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 4 7 7 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

Francesco Paolo Villarico