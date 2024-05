Trofeo Bonfiglio, Milano sorride con Giambelli e Tognolini

Un piacevole sole primaverile ha fatto da cornice al primo giorno di gare della 64ª edizione del Trofeo Bonfiglio. I vialetti del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono così popolati di atleti, coach e appassionati che hanno animato lo storico circolo milanese per assistere ai match di primo turno del tabellone di qualificazione. Erano 55 i match in programma, con ben 45 azzurrini (23 maschi e 22 ragazze) impegnati ad inseguire il sogno di un posto nel main draw dei Campionati Internazionali d’Italia Juniores. Purtroppo solo sei di loro sono usciti dal campo a braccia alzate. La prima vittoria azzurra è arrivata dal campo Tribuna – lo storico Centrale del club milanese, teatro di match epici che hanno scritto la storia del tennis italiano – in apertura di giornata. A metterla a segno proprio una giocatrice milanese, la 16enne Carla Giambelli che ha avuto ragione della testa di serie n.15 del tabellone cadetto, l’americana Olivia Center. Scesa in campo molto tesa per una sfida da giocare praticamente in casa, e seguita a bordo campo da coach Duvier Medina, l’azzurra ha avuto ragione della statunitense, n.130 dell’ITF Junior Ranking, al super tie-break: 6-4 5-7 10/7 il risultato finale dopo un match ben giocato da entrambe le protagoniste. La Giambelli tornerà così in campo domenica per provare a guadagnare uno degli otto posti disponibili per il tabellone principale.

Soddisfazione anche tra i soci del Tc Milano per la vittoria del giocatore di casa, sempre al match tie-break, Andrea Tognolini. Il quasi 17enne meneghino (compirà gli anni lunedì) ha sconfitto il russo Artem Bogomolov con il punteggio di 2-6 6-2 10/2, tra l’entusiasmo dei tanti sostenitori che hanno affollato le tribune. Peccato per l’altro giocatore di casa, Edoardo Cecchetti, che non ha sfruttato un match point ed ha finito per cedere al ceco Karel Froemel (4-6 6-1 11/9). Troppo forte anche il 18enne spagnolo Carles Cordoba, recente finalista al J200 di Prato, per il 15enne figlio d’arte Mattia Pescosolido (6-4 6-1) che ha comunque fatto vedere cose interessanti. Promosso il 17enne che si allena allo Stampa Sporting di Torino Filippo Pecorini, che ha battuto nettamente (6-3 6-1) il cinese Rubin Guo. Avanti anche Carlotta Bassotti (3-6 6-3 10/7 sulla brasiliana Pietra Rivoli) e Chiara Volante (6-2 6-3 alla bulgara Sofia Sergieva). In serata, proprio nell’ultimo match in programma sul campo 9, è arrivato anche l’hurrà del 17enne lombardo William Mirarchi che ha superato in due set (6-1 7-6) l’australiano Hugh Winter, n.87 del ITF Junior Ranking. Domani, doppio impegno per i ragazzi che aspirano a conquistare uno dei 16 posti disponibili per il tabellone principale. Per gli appassionati milanesi, ancora tanto spettacolo sui campi in terra battuta di via Arimondi con 32 match di 2° turno di qualificazione in mattinata (dalle ore 9) e 16 match in programma nel pomeriggio (dalle 14) per il turno decisivo. L’ingresso, come al solito, è gratuito.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Qualificazioni femminili, primo turno

C. Giambelli (Ita) b. O. Center (Usa) 6-4 5-7 10/7, A. Firman (Ukr) b. B. Bissolotti (Ita) 6-0 6-2, C. Bassotti (Ita) b. P. Rivoli (Bra) 3-6 6-3 10/7, L. Oyebog Atang (Usa) b. A. Liverani (Ita) 6-1 6-3, Z. Darken (Kaz) b. F. Paoletti Agosti (Ita) 6-4 6-1, N. Perez (Pur) b. B. Gatti (Ita) w.o., A. Pushkareva b. V. Kravchenko (Ita) 6-0 6-3, L. Brunkel (Den) b. F. Saroli (Sui) 6-4 6-0, M. Burcescu (Rou) b. M. Filardi Louza Vieira (Ita) 6-3 6-1, K. Ruchkina b. B. Palazzo (Ita) 6-0 6-2, K. Sokolova (Ger) b. E. Lazzini (Ita) 6-2 6-1, N. Andronicou (Cyp) b. M. Pieragostini (Ita) 6-4 6-0, V. Steiner (Ger) b. G. De Grisogono (Ita) 6-0 6-0, N. Jandova (Cze) b. A. Troise Mangoni (Ita) 6-3 7-5, S. Rodrigues De Lima (Bra) b. I. Amigazzi (Ita) 6-2 6-0, Y. Chen (Chn) b. V. Chiari (Ita) 6-1 6-0, S. Cohen Perovani (Bra) b. S. Fumagalli (Ita) 6-2 6-2, C. Volante (Ita) b. S. Sergieva (Bul) 6-2 6-3, V. Zidelova (Cze) b. E. Calvo (Ita) 6-3 6-4, S. Schnyder (Sui) b. F. Matuella (Ita) 6-1 6-0, M. Drobysheva (Ukr) b. A. Bertacchi (Ita) 6-3 6-4, A. Nupbay (Kaz) b. G. Rizzetto (Ita) 6-4 3-6 10/7, N. Villa (Sui) b. M. Presa (Ita) 6-0 6-0.

Qualificazioni maschili, primo turno

K. Schinnerer (Usa) b. F. Busciolà (Ita) 6-1 6-1, M. Mikovic (Slo) b. R. Spinolo (Ita) 7-5 6-1, K. Froemel (Cze) b. E. Cecchetti (Ita) 4-6 6-1 11/9, J. Guilleme (Nca) b. C. Nunes Caetano (Ita) 6-3 6-4, P. Martinez Gomez (Esp) b. G. Sekachov (Ukr) 6-3 3-6 11/9, R. Turcanu (Rou) b. S. Brockett (Usa) 6-2 4-1 rit., T. Sickenberger (Ger) b. O. Paldanius (Fin) 6-3 7-5, Z. Sesko (Slo) b. M. Rubicondo (Ita) 6-3 6-2, G. Ghetu (Rou) b. M. Messina (Ita) 6-2 6-2, R. Arcuschin (Arg) b. L. Cattaneo (Ita) 6-2 6-2, F. Pecorini (Ita) b. R. Guo (Chn) 6-3 6-1, C. Cordoba (Esp) b. M. Pescosolido (Ita) 6-4 6-1, M. Dussault (Usa) b. Y. Jeong (Kor) 6-3 6-4, A. Tognolini (Ita) b. A. Bogomolov 2-6 6-2 10/2, C. Cruz (Esa) b. G. Ciocca (Ita) 6-4 1-6 10/4, R. Senthil Kumar (Ind) b. M. Farzam (Usa) 6-3 4-6 10/7, B. Kokot (Pol) b. F. Alfano (Ita) 6-2 6-0, A. Trifi (Tun) b. N. Gilliot (Fra) 6-1 6-2, D. Rakhmatullayev (Kaz) b. A. Meo (Ita) 6-1 7-5, M. Petkovic (Ger) b. C. Zucchini Solimei (Ita) 6-4 6-1, F. Thomas (Sui) b. S. Kamendje (Can) 6-0 6-3, M. Kozlovsky (Cze) b. A. Marigliano (Ita) 1-6 6-3 10/7, J. Oyebog Jr (Usa) – G. Verdese (Ita) w.o., S. Haita (Rou) b. A. Guidi (Ita) 6-2 6-1, N. Johnston (Usa) b. F. Troise Mangoni (Ita) 6-2 6-0, R. Segado Esteve (Esp) b. L. Fiocchi (Ita) 6-0 6-2, L. Nakamine (Per) b. K. Mantach (Ukr) 6-2 6-2, B. Chan (Sgp) b. D. Bessonov 6-0 6-7 10/5, K. Rahmani (Iri) b. P. Arci (Ita) 6-0 6-2, R. Karki (Usa) b. S. Tartaglione (Ita) 6-2 6-3, F. Solheim (Nor) b. F. Garbero (Ita) 6-3 6-4, W. Mirarchi (Ita) b. H. Winter (Aus) 6-1 7-6.

TROFEO BONFIGLIO IN TV – Copertura super per l’edizione 2024 del Trofeo Bonfiglio. SuperTennis Tv (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e SuperTenniX, la piattaforma web di contenuti on-demand della FITP, trasmetteranno le fasi finali del torneo.

COME ANDARE A VEDERE IL TORNEO AL TCM BONACOSSA

Con i mezzi pubblici – tram 1, 14 e 19 (fermata Piazza Firenze) oppure autobus 43, 48, 57, 69, 78, 90, 91. In metropolitana, con la linea M5 (la lilla), fermate Portello o Domodossola (10 minuti a piedi).

In auto – dalla rete delle tangenziali milanesi prendere l’uscita Certosa, seguire per il centro e imboccare la circonvallazione su Viale Monte Ceneri (cavalcavia della Ghisolfa). Il club è in via Arimondi, 15.