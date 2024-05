WTA 250 Strasburgo e Rabat: Il Tabellone di Qualificazione. 4 azzurre in Marocco

WTA 250 Straburgo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Marie Bouzkova vs Jessika Ponchet

(WC) Sofia Shapatava vs (6) Cristina Bucsa

(2) Yulia Putintseva vs Ankita Raina

Rebeka Masarova vs (5) Ashlyn Krueger

(3) Magdalena Frech vs Jana Kolodynska

(WC) Amandine Hesse vs (7) Daria Saville

(4) Sofia Kenin vs Chloe Paquet

Elsa Jacquemot vs (8) Erika Andreeva

Court 1 – ore 10:00

(3) Magdalena Frech vs Jana Kolodynska

Amandine Hesse vs (7) Daria Saville

Rebeka Masarova vs (5) Ashlyn Krueger

Court 2 – ore 10:00

Sofia Shapatava vs (6) Cristina Bucsa

(2) Yulia Putintseva vs Ankita Raina

WTA 250 Rabat – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Ajla Tomljanovic vs Camilla Rosatello

Dalila Spiteri vs (8) Ana Sofia Sánchez

(2) Kristina Mladenovic vs Nuria Brancaccio

Victoria Rodriguez vs (6) Giorgia Pedone

(3) Sofya Lansere vs Aleksandra Krunic

Maja Chwalinska vs (7) Tatiana Prozorova

(4) Leyre Romero Gormaz vs Francesca Curmi

Berfu Cengiz vs (5) Fanny Stollar