Dal Foro Italico: Il programma degli allenamenti di Domenica 05 Maggio 2024. Arnaldi e Sonego si allenano insieme. Vavassori e Nardi. Berrettini non presente ancora agli allenamenti al Foro

Questo il programma completo degli allenamenti di Domenica 05 Maggio 2024.

– **10:00 — 11:00**– RUSV. KUDERMETOVA (Russia 🇷🇺)– RUSM. ANDREEVA (Russia 🇷🇺)– **11:00 — 12:00**– BELZ. BERGS (Belgium 🇧🇪)– FRAG. BARRERE (France 🇫🇷)– **12:00 — 13:00**– ITAA. VAVASSORI (Italy 🇮🇹)– FRAT. ATMANE (France 🇫🇷)– **13:00 — 14:30**– ITAM. ARNALDI (Italy 🇮🇹)– ITAL. SONEGO (Italy 🇮🇹)– **14:30 — 15:30**– AUSA. POPYRIN (Australia 🇦🇺)– AUST. KOKKINAKIS (Australia 🇦🇺)– **15:30 — 16:30**– USAV. AZARENKA (USA 🇺🇸)– **16:30 — 17:30**– ITAA. VAVASSORI (Italy 🇮🇹)– ITAL. NARDI (Italy 🇮🇹)– **17:30 — 18:30**– ARGA. MOLTENI (Argentina 🇦🇷)

**GRAND STAND**

– **10:00 — 11:30**

– ITAJ. PAOLINI (Italy 🇮🇹)

– RUSD. KASATKINA (Russia 🇷🇺)

– **11:30 — 12:30**

– ESPR. MASAROVA (Spain 🇪🇸)

– ROUA. BOGDAN (Romania 🇷🇴)

– **12:30 — 13:30**

– POLM. LINETTE (Poland 🇵🇱)

– USAS. KENIN (USA 🇺🇸)

– **13:30 — 14:30**

– ITAG. ZEPPIERI (Italy 🇮🇹)

– **15:00 — 16:00**

– ITAF. FOGNINI (Italy 🇮🇹)

– USAF. TIAFOE (USA 🇺🇸)

– **16:00 — 17:00**

– ITAL. BRONZETTI (Italy 🇮🇹)

– **17:00 — 19:00**

– NORC. RUUD (Norway 🇳🇴)

– CROB. CORIC (Croatia 🇭🇷)

– **19:00 — 20:00**

– DENH. RUNE (Denmark 🇩🇰)

**CENTRALE**

– **10:00 — 11:00**

– CHNQ. ZHENG (China 🇨🇳)

– **11:00 — 13:00**

– ESPR. NADAL (Spain 🇪🇸)

– **14:00 — 15:00**

– AUSC. OCONNELL (Australia 🇦🇺)

– AUSJ. THOMPSON (Australia 🇦🇺)

– **15:00 — 16:00**

– RUSA. PAVLYUCHENKOVA (Russia 🇷🇺)

– **17:00 — 18:00**

– KAZE. RYBAKINA (Kazakhstan 🇰🇿)

**CAMPO 1**

– **10:00 — 11:00**

– USAT. PAUL (USA 🇺🇸)

– GERD. KOEPFER (Germany 🇩🇪)

– **11:00 — 12:00**

– GBRJ. DRAPER (Great Britain 🇬🇧)

– FINE. RUUSUVUORI (Finland 🇫🇮)

– **12:00 — 13:00**

– ESPR. CARBALLES BAENA (Spain 🇪🇸)

– AUSA. VUKIC (Australia 🇦🇺)

– **13:00 — 14:00**

– ESPP. BADOSA (Spain 🇪🇸)

– BLRV. AZARENKA (Belarus 🇧🇾)

– **14:00 — 15:00**

– USAT. FRITZ (USA 🇺🇸)

– **15:00 — 16:00**

– RUSE. AVANESYAN (Russia 🇷🇺)

– AUSD. SAVILLE (Australia 🇦🇺)

– **16:00 — 17:00**

– USAB. NAKASHIMA (USA 🇺🇸)

– USAZ. SVAJDA (USA 🇺🇸)

– **17:00 — 18:00**

– GBRD. EVANS (Great Britain 🇬🇧)

– **18:00 — 19:00**

– SRBD. LAJOVIC (Serbia 🇷🇸)

– ESPR. CARBALLES BAENA (Spain 🇪🇸)

**CAMPO 2**

– **09:30 — 11:00**

– BRAB. HADDAD MAIA (Brazil 🇧🇷)

– RUSA. POTAPOVA (Russia 🇷🇺)

– **11:00 — 12:00**

– RUSL. SAMSONOVA (Russia 🇷🇺)

– ITAL. BRONZETTI (Italy 🇮🇹)

– **12:00 — 13:00**

– USAD. KRAWCZYK (USA 🇺🇸)

– MEXG. OLMOS (Mexico 🇲🇽)

– **13:00 — 14:00**

– GBRH. DART (Great Britain 🇬🇧)

– AUST. PRESTON (Australia 🇦🇺)

– **14:00 — 15:00**

– SRBH. MEDJEDOVIC (Serbia 🇷🇸)

– BIHD. DZUMHUR (Bosnia and Herzegovina 🇧🇦)

– **15:00 — 16:00**

– FRAO. DODIN (France 🇫🇷)

– **16:00 — 17:00**

– ESPA. DAVIDOVICH FOKINA (Spain 🇪🇸)

– ITAS. LORENZO (Italy 🇮🇹)

– **17:00 — 18:00**

– ITAF. DI SARRA (Italy 🇮🇹)

– **18:00 — 19:00**

– USAM. MCDONALD (USA 🇺🇸)

**CAMPO 3**

– **09:30 — 11:00**

– ITAF. MAESTRELLI (Italy 🇮🇹)

– ITAS. NAPOLITANO (Italy 🇮🇹)

– **11:00 — 12:00**

– ITAL. PIGATO (Italy 🇮🇹)

– ITAJ. RUGGERI (Italy 🇮🇹)

– **12:00 — 13:00**

– ITAG. PEDONE (Italy 🇮🇹)

– **13:00 — 13:30**

– CHNY. WANG (China 🇨🇳)

– **13:30 — 14:30**

– FRAH. GASTON (France 🇫🇷)

– ARGC. UGO CARABELLI (Argentina 🇦🇷)

– **14:30 — 16:00**

– USAB. SHELTON (USA 🇺🇸)

– FINE. RUUSUVUORI (Finland 🇫🇮)

– **16:00 — 17:00**

– GERD. ALTMAIER (Germany 🇩🇪)

– A. ABBAGNATO (unknown flag)

– **17:00 — 18:30**

– FRAG. MONFILS (France 🇫🇷)

– FRAA. FILS (France 🇫🇷)

– **18:30 — 19:30**

– PLM. FRECH (Poland 🇵🇱)

**CAMPO 4**

– **11:00 — 12:00**

– USAL. FERNANDEZ (USA 🇺🇸)

– **12:00 — 13:00**

– BHSD. SHAPOVALOV (Bahamas 🇧🇸) vs USAT. PAUL (USA 🇺🇸)

– **13:00 — 14:00**

– USAA. KOVACEVIC (USA 🇺🇸) vs USAC. GARIN (USA 🇺🇸)

– **14:00 — 15:00**

– USAH. BAPTISTE (USA 🇺🇸) vs USAS. VICKERY (USA 🇺🇸)

– **15:00 — 16:00**

– ITAL. DARDERI (Italy 🇮🇹)

– **16:00 — 17:00**

– USI. NEEL (USA 🇺🇸) vs KZA. DANILINA (Kazakhstan 🇰🇿)

– **17:00 — 18:00**

– RUSE. ANDREEVA (Russia 🇷🇺)

– **18:00 — 19:00**

– LVJ. OSTAPENKO (Latvia 🇱🇻)

**CAMPO 5**

– **10:00 — 11:00**

– **11:00 — 12:00**

– **12:00 — 13:00**

– **13:00 — 14:00**

– CHNF. WU (China 🇨🇳)

– **14:00 — 15:00**

– MEXR. ZARAZUA (Mexico 🇲🇽) vs DENC. TAUSON (Denmark 🇩🇰)

– **15:00 — 16:00**

– NEDA. RUS (Netherlands 🇳🇱) vs EGM. SHERIF (Egypt 🇪🇬)

– **16:00 — 17:00**

– KAZY. PUTINTSEVA (Kazakhstan 🇰🇿)

– **17:00 — 18:00**

– USAB. PERA (USA 🇺🇸)

– **18:00 — 19:00**

– BLRA. SASNOVICH (Belarus 🇧🇾)

**CAMPO 6**

– **10:00 — 11:00**

– CHNH. GUO (China 🇨🇳) vs CHNX. JIANG (China 🇨🇳)

– **11:00 — 12:00**

– CHNY. WANG (China 🇨🇳) vs CHNY. YUAN (China 🇨🇳)

– **12:00 — 13:00**

– CHNJ. SHANG (China 🇨🇳) vs CHNZ. ZHANG (China 🇨🇳)

– **13:00 — 14:00**

– INDR. BOPANNA (India 🇮🇳) vs AUSM. EBDEN (Australia 🇦🇺)

– **14:00 — 15:00**

– RUSP. KUDERMETOVA (Russia 🇷🇺)

– **15:00 — 16:00**

– ITAG. ORADINI (Italy 🇮🇹) vs GERD. KOEPFER (Germany 🇩🇪)

– **16:00 — 17:00**

– FRAH. MAYOT (France 🇫🇷) vs CZEJ. MENSIK (Czech Republic 🇨🇿)

– **17:00 — 18:00**

– AUTJ. RODIONOV (Austria 🇦🇹) vs ARGF. CORIA (Argentina 🇦🇷)

– **18:00 — 19:00**

– ESP. MARTINEZ PORTERO (Spain 🇪🇸)

**CAMPO 7**

– **10:00 — 11:00**

– USE. NAVA (USA 🇺🇸)

– **11:00 — 12:00**

– SRBM. KECMANOVIC (Serbia 🇷🇸) vs GBRD. EVANS (Great Britain 🇬🇧)

– **12:00 — 13:00**

– ESPN. PÁRRIZAS (Spain 🇪🇸) vs SVKR. SRAMKOVA (Slovakia 🇸🇰)

– **13:00 — 14:00**

– USAL. DAVIS (USA 🇺🇸)

– **14:00 — 15:00**

– INAA. SUTJIADI (Indonesia 🇮🇩) vs USAA. MUHAMMAD (USA 🇺🇸)

– **15:00 — 16:00**

– CROD. AJDUKOVIC (Croatia 🇭🇷) vs CZEV. KOPRIVA (Czech Republic 🇨🇿)

– **16:00 — 17:00**

– ITAM. GIGANTE (Italy 🇮🇹) vs ESPA. RAMOS VINOLAS (Spain 🇪🇸)

– **17:00 — 18:00**

– FRAR. GASQUET (France 🇫🇷) vs FRAA. FILS (France 🇫🇷)

– **18:00 — 19:00**

– ITAS. ROCCHETTI (Italy 🇮🇹) vs RUSV. ZVONAREVA (Russia 🇷🇺)

**CAMPO 8**

– **10:00 — 11:00**

– RUA. SHEVCHENKO (Russia 🇷🇺) vs RUSA. KARATSEV (Russia 🇷🇺)

– **11:00 — 12:00**

– ARGP. CACHIN (Argentina 🇦🇷) vs PERJ. VARILLAS (Peru 🇵🇪)

– **12:00 — 13:00**

– USAC. EUBANKS (USA 🇺🇸) vs USAM. MCDONALD (USA 🇺🇸)

– **13:00 — 14:00**

– BRAT. MONTEIRO (Brazil 🇧🇷) vs ARGT. TIRANTE (Argentina 🇦🇷)

– **14:00 — 15:00**

– ITAS. ERRANI (Italy 🇮🇹)

– **15:00 — 16:00**

– JPNY. NISHIOKA (Japan 🇯🇵)

– **16:00 — 17:00**

– ARF. CERUNDOLO (Argentina 🇦🇷) vs ITAA. PELLEGRINO (Italy 🇮🇹)

– **17:00 — 18:00**

– FRAA. MULLER (France 🇫🇷)

– **18:00 — 19:00**

– MCOE. SVITOLINA

**CAMPO 9**

– **10:00 — 11:00**

– FRAG. MPETSHI PERRICARD (France 🇫🇷) vs MDAR. ALBOT (Moldova 🇲🇩)

– **11:00 — 12:00**

– V. GRACHEVA (Russia 🇷🇺) vs HUND. GALFI (Hungary 🇭🇺)

– **12:00 — 13:00**

– ARGT. ETCHEVERRY (Argentina 🇦🇷) vs ARGF. BAGNIS (Argentina 🇦🇷)

– **13:00 — 14:00**

– CHNZ. ZHANG (China 🇨🇳) vs NEDB. VAN DE ZANDSCHULP (Netherlands 🇳🇱)

– **14:00 — 15:00**

– USAS. ROGERS (USA 🇺🇸) vs FRF. FERRO (France 🇫🇷)

– **15:00 — 16:00**

– MDAR. ALBOT (Moldova 🇲🇩)

– **16:00 — 17:00**

– ITJ. RUGGERI (Italy 🇮🇹) vs AUSA. BARTY (Australia 🇦🇺)

– **17:00 — 18:00**

– ROUS. CIRSTEA (Romania 🇷🇴)

– **18:00 — 19:00**

– CRON. MEKTIC (Croatia 🇭🇷) vs NEDW. KOOLHOF (Netherlands 🇳🇱)

**CAMPO 10**

– **10:00 — 11:00**

– COLE. ARANGO (Colombia 🇨🇴)

– **11:00 — 12:00**

– JPNS. AOYAMA (Japan 🇯🇵) vs H. CHAN (Taiwan 🇹🇼)

– **12:00 — 13:00**

– FRAA. RINDERKNECH (France 🇫🇷) vs FRAH. MAYOT (France 🇫🇷)

– **13:00 — 14:00**

– SVKA. SCHMIEDLOVA (Slovakia 🇸🇰) vs ARGN. PODOROSKA (Argentina 🇦🇷)

– **14:00 — 15:00**

– BELE. MERTENS (Belgium 🇧🇪) vs TWNS. HSIEH (Taiwan 🇹🇼)

– **15:00 — 16:00**

– CHNZ. BAI (China 🇨🇳) vs ESPJ. BOUZAS MANEIRO (Spain)

– **16:00 — 17:00**

– USAK. VOLYNETS (USA 🇺🇸)

– **17:00 — 18:00**

– SRBA. KRUNIC (Serbia 🇷🇸)

– **18:00 — 19:00**

– ESPA. DAVIDOVICH FOKINA (Spain 🇪🇸)

**CAMPO 11**

– **10:00 — 11:00**

– JPNN. HIBINO (Japan 🇯🇵) vs BLRA. SASNOVICH (Belarus 🇧🇾)

– **11:00 — 12:00**

– GERM. MARTERER (Germany 🇩🇪) vs ITAL. NARDI (Italy 🇮🇹)

– **12:00 — 13:00**

– CHNY. YUAN (China 🇨🇳) vs CHNX. WANG (China 🇨🇳)

– **13:00 — 14:00**

– BGRV. TOMOVA (Bulgaria 🇧🇬) vs SUIV. GOLUBIC (Switzerland 🇨🇭)

– **14:00 — 15:00**

– GERA. MIES (Germany 🇩🇪) vs POLJ. ZIELINSKI (Poland 🇵🇱)

– **15:00 — 16:00**

– HUNA. BONDAR (Hungary 🇭🇺)

– **16:00 — 17:00**

– ITAS. AMBROSIO (Italy 🇮🇹) vs JPNY. MIYAZAKI (Japan 🇯🇵)

– **17:00 — 18:00**

– RUSD. SHNAIDER (Russia 🇷🇺) vs USAT. TOWNSEND (USA 🇺🇸)

– **18:00 — 19:00**

– USAA. KRAJICEK (USA 🇺🇸) vs GBRN. SKUPSKI (Great Britain 🇬🇧)

– **19:00 — 19:30**

– R. RAM (USA 🇺🇸)

**CAMPO 12**

– **10:00 — 11:00**

– TUNO. JABEUR (Tunisia 🇹🇳) vs USAC. DOLEHIDE (USA 🇺🇸)

– **11:00 — 12:00**

– ARGM. CARLE (Argentina 🇦🇷) vs RUSE. ANDREEVA (Russia 🇷🇺)

– **12:00 — 13:00**

– FRAA. MULLER (France 🇫🇷) vs USAM. MCDONALD (USA 🇺🇸)

– **13:00 — 14:00**

– USAE. MANDLIK (USA 🇺🇸) vs ROUJ. CRISTIAN (Romania 🇷🇴)

– **14:00 — 15:00**

– RUSA. BLINKOVA (Russia 🇷🇺) vs ITAL. STEFANINI (Italy 🇮🇹)

– **15:00 — 16:00**

– GBRK. BOULTER (Great Britain 🇬🇧)

– **16:00 — 17:00**

– CHIA. TABILO (Chile 🇨🇱)

– **17:00 — 18:00**

– BRAM. MELO (Brazil 🇧🇷)

– **18:00 — 19:00**

– ITAN. BRANCACCIO (Italy 🇮🇹)

**CAMPO 13**

– **10:00 — 11:00**

– RUSM. TIMOFEEVA (Russia 🇷🇺) vs AUSA. SHARMA (Australia 🇦🇺)

– **11:00 — 12:00**

– RUSA. ZAKHAROVA (Russia 🇷🇺) vs LVAD. SEMENISTAJA (Latvia 🇱🇻)

– **12:00 — 13:00**

– RUSP. KOTOV (Russia 🇷🇺) vs KAZM. KUKUSHKIN (Kazakhstan 🇰🇿)

– **13:00 — 14:00**

– ARGD. SCHWARTZMAN (Argentina 🇦🇷) vs FRAC. MOUTET (France 🇫🇷)

– **14:00 — 15:00**

– USAS. STEPHENS (USA 🇺🇸) vs RUSE. ANDREEVA (Russia 🇷🇺)

– **15:00 — 16:00**

– USAS. KENIN (USA 🇺🇸) vs CHNS. ZHANG (China 🇨🇳)

– **16:00 — 17:00**

– USAT. SEYBOTH WILD (USA 🇺🇸)

– **17:00 — 18:00**

– GERY. HANFMANN (Germany 🇩🇪) vs AUSR. HIJIKATA (Australia 🇦🇺)

– **18:00 — 19:00**

– BRAL. PIGOSSI (Brazil 🇧🇷)

– **19:00 — 20:00**

– AUSR. HIJIKATA (Australia 🇦🇺) vs PRTN. BORGES (Portugal 🇵🇹)

**CAMPO 14**

– **10:00 — 11:00**

– USAA. PARKS (USA 🇺🇸)

– **11:00 — 12:00**

– ITAM. TREVISAN (Italy 🇮🇹) vs CZEB. FRUHVIRTOVA (Czech Republic 🇨🇿)

– **12:00 — 13:00**

– ITAM. TREVISAN (Italy 🇮🇹) vs CHNL. ZHU (China 🇨🇳)

– **13:00 — 14:00**

– ITAF. PASSARO (Italy 🇮🇹) vs USAN. MORENO DE ALBORAN (USA 🇺🇸)

– **14:00 — 15:00**

– UKRL. TSURENKO (Ukraine 🇺🇦) vs USAA. PARKS (USA 🇺🇸)

– **15:00 — 16:00**

– SVKR. SRAMKOVA (Slovakia 🇸🇰) vs SVKA. SCHMIEDLOVA (Slovakia 🇸🇰)

– **16:00 — 17:00**

– FRAA. RINDERKNECH (France 🇫🇷) vs USP. KYPSON (USA 🇺🇸)

– **17:00 — 18:00**

– COLD. GALAN (Colombia 🇨🇴) vs HUNZ. PIROS (Hungary 🇭🇺)

– **18:00 — 19:00**

– MXS. GONZALEZ (Mexico 🇲🇽)