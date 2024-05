ATP 250 Lione: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Darderi e Sonego al via per i colori italiani

ATP 250 Lione – Tabellone Principale – terra

(1) Humbert, Ugo vs Bye

Koepfer, Dominik vs Nakashima, Brandon

Seyboth Wild, Thiago vs Martinez, Pedro

Qualifier vs (6) Etcheverry, Tomas Martin

(3) Mannarino, Adrian vs Bye

Darderi, Luciano vs Qualifier

Evans, Daniel vs Rinderknech, Arthur

Munar, Jaume vs (5) Tiafoe, Frances

(8) Monfils, Gael vs Nishioka, Yoshihito

(WC) Mpetshi Perricard, Giovanni vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Cerundolo, Francisco

(7) Navone, Mariano vs Kotov, Pavel

(WC) Muller, Alexandre vs (WC) Gasquet, Richard

Vukic, Aleksandar vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (2) Bublik, Alexander

ATP 250 Lione – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Daniel, Taro vs (WC) Chazal, Maxime

Fanselow, Sebastian vs (6) Tirante, Thiago Agustin

(2) Lestienne, Constant vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Barranco Cosano, Javier vs (8) Herbert, Pierre-Hugues

(3) Galan, Daniel Elahi vs Jorda Sanchis, David

Lamasine, Tristan vs (7/WC) Mayot, Harold

(4) Gaston, Hugo vs Andreozzi, Guido

Olivo, Renzo vs (5) Cachin, Pedro

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Renzo Olivo vs [5] Pedro Cachin

2. [2] Constant Lestienne vs Nikolas Sanchez Izquierdo

3. [3] Daniel Elahi Galan vs David Jorda Sanchis

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Taro Daniel vs [WC] Maxime Chazal

2. Sebastian Fanselow vs [6] Thiago Agustin Tirante