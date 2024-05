Federer e Nadal insieme in una nuova campagna pubblicitaria

Chi passeggiava per le montagne tra Corina d’Ampezzo a la Val Badia nei giorni scorsi avrebbe fatto un incontro inaspettato. Non lo yeti, né una particolare specie di stambecco, ma i due miti del tennis mondiale Roger Federer e Rafael Nadal. Infatti nei pressi del rifugio Logazuoi, a 2752 m di quota, situato a metà strada tra Cortina d’Ampezzo e la Val Badia, hanno interpretato per Louis Vuitton il ruolo di due alpinisti in piena ascesa, entrambi con zaini in tela Monogram emblematici della marca francese.

Louis Vuitton la campagna “Core Values”

Roger Federer e Rafael Nadal hanno accettato di essere al centro della nuova edizione della campagna “Core Values” per il marchio di lusso Louis Vuitton. Queste campagne pubblicitarie, realizzate sempre dalla celebre fotografa americana Annie Leibovitz, hanno visto la luce nel 2007, con già all’epoca una coppia di sportivi – Steffi Graf e Andre Agassi intrecciati – convocata per l’occasione proprio come l’ex leader sovietico Mikhail Gorbachev. e l’attrice Catherine Deneuve.

Rafa Nadal & Roger Federer in a new campaign for Louis Vuitton “Do you remember the first time you met each other?” Rafa: “I do remember. Probably not him.” Roger: “I don’t. Was I nice to you?” Rafa: “You were a little bit arrogant” The Fedal reunion we all needed. pic.twitter.com/jdQvpXV5Px — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2024

Questa campagna firmata “Alcuni viaggi si trasformano in leggende” vuole “celebrare l’eredità dei viaggi di Louis Vuitton, le collaborazioni con persone eccezionali e la trasmissione sia fisica che emotiva”, afferma Pietro Beccari, CEO del marchio da febbraio 2023.

In un lungo video di otto minuti, i due tennisti si prendono poi il tempo di ricordare il loro primo incontro, nel 2003, quando lo svizzero vinse il suo primo Wimbledon, e lo spagnolo cominciava la sua carriera. Si parla anche del loro primo scontro, l’anno successivo a Miami, dove Nadal ebbe la meglio su Federer, allora vittima di un’insolazione. Prima di immaginare come vorrebbero essere ricordati. “Ricordiamoci più della persona che del giocatore” sintetizza Nadal, che dovrebbe concludere la carriera quest’anno mentre Federer, che ha annunciato il suo ritiro a settembre 2022, si augura ridendo che “la gente sia felice di rivederci e non dica “Oh no, non ancora lui”…

There are Journeys that turn into Legends. Louis Vuitton unveils a new chapter in its iconic Core Values campaign with revered tennis champions #RogerFederer and #RafaelNadal photographed by #AnnieLeibovitz. Discover more at https://t.co/vHkJY4LplO#LouisVuitton pic.twitter.com/MHJZ7D5njH — Louis Vuitton (@LouisVuitton) May 18, 2024

Quando chiediamo loro cosa direbbero a chi erano più giovani, le risposte di queste due stelle del tennis (20 Slam per Federer, 22 per Nadal di cui 14 titoli al Roland-Garros) diventano consigli per i giovani giocatori di oggi. Per Nadal si tratta di “allenarsi con la giusta mentalità, rimanendo umile e ascoltando gli altri, anche se si ha successo. Il resto arriverà (…) ma devi imparare da solo.» E Federer è d’accordo: “Accetta i feedbacks. A volte sembrerà un po’ una critica. (…) Devi renderti conto che hai tempo davanti a te e ricordare che il 50% del miglioramento in allenamento viene da te stesso”

Enrico Milani