Matteo Arnaldi pronto all’esordio agli Internazionali d’Italia: “Dopo la vittoria della Coppa Davis l’ambiente sarà ancor più incredibile e mi faranno sentire ancor più a casa”

Matteo Arnaldi è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico degli Internazionali d’Italia, il torneo più illustre del tennis italiano. Il tennista nativo di Sanremo, reduce da un’ottima prestazione al Masters 1000 di Madrid dove ha ceduto solo al terzo set contro Daniil Medvedev, si prepara ad un esordio ostico contro il ceco Tomáš Macháč.

Ai microfoni di Sky Sport, Arnaldi ha raccontato le sue sensazioni in vista dell’esordio sulla terra rossa italiana: “Sembrano frasi fatte, ma fa sempre un grande effetto giocare qui a Roma. Ho esordito nel 2022 grazie ad una wild-card, quindi un anno fa ho vinto il mio primo match in questo torneo. Dopo la vittoria della Coppa Davis l’ambiente sarà ancor più incredibile e mi faranno sentire ancor più a casa”.

Il tennista ligure si presenta all’esordio con la chiara intenzione di ben figurare nel torneo di casa, sottolineando di aver compiuto progressi importanti negli ultimi mesi: “Il 2023 è stato un anno nel quale ho fatto grande esperienza. Ho giocato tutti i tornei e devo dire che questo aspetto mi ha formato molto. Oltre all’esperienza ho capito molte cose, per esempio come sono i tornei, ho conosciuto più persone e mi sono sentito più a mio agio in questo mondo”.

Matteo Arnaldi punta l’attenzione sulla vittoria della Coppa Davis, un traguardo che ha dato al giovane tennista una spinta emotiva non indifferente: “Ovviamente si tratta del torneo più importanti che ho vinto e avendolo giocato da protagonista mi ha dato tanta spinta in più. A livello di gruppo ci ha portato grande forza, dato che siamo molto amici tra di noi e ci conosciamo da tanti anni. Io, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, dopotutto, abbiamo preso parte agli stessi tornei da quando abbiamo 11 anni. Quel trionfo mi ha dato tanta energia e fiducia per affrontare questo 2024”.

Con queste premesse, Matteo Arnaldi si appresta ad affrontare il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, forte dell’esperienza accumulata e della consapevolezza di poter ben figurare di fronte al pubblico di casa. L’esordio contro Macháč rappresenta un primo, importante test per il tennista ligure, deciso a confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi.





Francesco Paolo Villarico