Berrettini lunedì pomeriggio si allena al Foro Italico

Matteo Berrettini lunedì pomeriggio effettuerà il suo primo allenamento al Foro Italico in vista dell’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. L’azzurro è previsto intorno alle ore 15 sul campo n.7, insieme al suo coach Francisco Roig. A seguire, sullo stesso campo, toccherà a Rafael Nadal, insieme all’argentino Cerundolo.

Oltre ai sorteggi dei tabelloni, previsti per domani mattina, c’è molta attesa per l’arrivo a Roma di Berrettini, fermo dopo la sconfitta al primo rimediata al Masters 1000 di Monte Carlo da Kecmanovic, con ancora nelle gambe la fatica della cavalcata vincente all’ATP 250 di Marrakech.

Berrettini è stato costretto a rinunciare al torneo di Madrid (dove nel 2021 disputò e perse la finale vs. Zverev) per colpa di una tonsillite. Dopo il forfait di Jannik Sinner – oggi al Foro Italico con la conferenza stampa – c’è enorme attesa per ritrovare il tennista di casa in campo. Berrettini non gioca agli Internazionali dal 2021, quando perse al terzo turno contro Tsitsipas. La sua miglior prestazione nel torneo resta quella dell’edizione settembrina targata 2020, quando si arrese nei quarti a Casper Ruud al termine di una durissima battaglia in tre set.

Mario Cecchi