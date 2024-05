Schwartzman annuncia il ritiro, in Argentina nel 2025

Diego Schwartzman con un lungo e toccante post socia annuncia il suo ritiro dal tennis Pro. Concluderà la stagione 2024 e terminerà in Argentina nei tornei all’avvio del 2025, di fronte al pubblico del suo paese. Qualche giorno fa, dopo una brutta sconfitta subita in rimonta, Diego aveva scritto un post sibillino, “fine del viaggio”, che anticipava la sua decisione.

Purtroppo da molti mesi il tennis del 31enne di Buenos Aires è decisamente calato come intensità e qualità, con risultati scadenti che l’hanno fatto precipitare nel ranking fuori dai primi 100 al mondo, dopo esser stato nella top10 (best ranking n.8 nell’ottobre del 2020) e per molti anni tra i migliori tennisti del mondo. Questo il messaggio social di Diego.

“Che viaggio! Quanti momenti che non avrei mai immaginato, quanti aneddoti che non avrei mai sognato, quante persone ho incontrato che mi hanno aiutato a crescere, che mi hanno insegnato tanto, che mi hanno reso un giocatore e una persona molto migliore di quanto chiunque avesse mai creduto che avrei incluso me stesso.

Ogni angolo del campo, ogni secondo allenamento, ogni punto in gara, ogni momento è stato immensamente felice. L’ho vissuto con una tale intensità che oggi mi è difficile mantenerlo. Tutti quei bellissimi momenti sono diventati qualcosa che oggi ha un peso ed è difficile per me continuare a godermeli appieno. Da un lato, lasciare una vita che mi ha dato così tanto è una decisione molto difficile, ma dall’altro, la felicità che ho vissuto giocando a tennis mi spinge a continuare a tenere questo sorriso dentro e fuori dal campo come ho sempre fatto. Tuttavia oggi a volte faccio fatica a ritrovare quel sorriso. Dentro di me, un animale competitivo mi impedisce di divertirmi, giocare e viaggiare come prima. Voglio che i miei ultimi tornei siano una mia decisione. Che il 2024 sia così, spero di avere l’opportunità di competere nei tornei che mi piacciono di più. E nel 2025, in Argentina, potrò vivere il mio momento finale, la chiusura più bella che possa immaginare.

Il tennis mi ha dato tutto quello che ho e molto di più, lo porterò con me per sempre. È stato un viaggio meraviglioso e tutti voi siete stati una parte fondamentale. Per questo volevo comunicarlo qui e ringraziarvi perché “El Peque” ha avuto una vita da gigante.

Palla, cosa posso dirti per chiudere…? Mi hai fatto correre troppo, ridere, piangere, viaggiare e conoscere. Mi hai dato molto ed è ora di passare ad un’altra fase. A presto tennis, per continuare a sudare fino all’ultima goccia e lavorare da professionista fino all’ultimo punto che devo giocare su un campo, El Peque”.