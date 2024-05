40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato”: Il resoconto di giornata

Dopo due giornate di qualificazione si gioca il primo turno del tabellone principale del 40° Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Prato”. La kermesse vede il ritorno degli junior provenienti da tutti i continenti e in questo numero speciale la novità sarà la sessione serale dalle 17 nelle giornate da mercoledi 8 a venerdi 10 maggio.

Si sono qualificati al tabellone principale lo sloveno Ziga Sesko e gli italiani Filippo Pecorini, William Mirarchi e Riccardo Pasi al maschile mentre al femminile tutte azzurre le atlete che accedono al main draw con Vittoria Segattini Carla Giambelli, Gaia Mais e la toscana Sveva Pieroni.

Si è svolta alla presenza di Francesca Schiavone con numerosi giocatori del torneo la giornata junior che ha visto i bambini della scuola tennis del Tc Prato giocare insieme alla campionessa del Roland Garros e ai futuri campioni del tennis mondiale.

“Migliore inizio del torneo non poteva esserci con in campo Francesca Schiavone vincitrice del Roland Garros nel 2010 a giocare con i bambini insieme ai futuri campioni del tennis mondiale – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – la partecipazione è davvero di altissimo livello sia al maschile che al femminile con tanti eventi collaterali che ci permettono di far partecipare i tanti appassionati pratesi e non solo. Un grazie a Francesca che è diventata un amica del Tc Prato e ci fa molto piacere averla con noi perché può dare tanto della sua esperienza ai ragazzi”.

Nel tabellone maschile il favorito è il cinese numero 40 del ranking Itf Tianhui Zhang seguito dall’azzurro, finalista al Città di Firenze, Daniele Rapagnetta, poi il rumeno Stefan Haita (77) e il coreano Yeonsu Jeong (80). Tra gli italiani un poker di giovani tutti molto promettenti come Samuele Seghetti, Pierluigi Basile, Lorenzo Belardo e il vincitore di Salsomaggiore Jacopo Vasami che cercherà di fare il bis a Prato.

Nel tabellone femminile la kazaka Asylzhan Arystanbekova (41) è la favorita seguita dalla svedese Lea Nilsson (54) finalista a Salsomaggiore e nelle priem quattro teste di serie figurano le due americane Christasha McNeill (63) e Claire An (78). Da seguire l’italiana Angelica Sara (84) e l’austriaca Lilli Tagger capace di superare le qualificazioni e giungere ai quarti all’Itf Under 18 di Firenze, sconfitta dalla vincitrice, e la scorsa settimana di conquistare l’under 18 di Salsomaggiore grazie a un tennis vario e divertente. Tra le italiane da porre attenzione a Greta Petrillo, la toscana Anastasia Bertacchi vincitrice del campionato italiano under 16 nel 2022, e la beniamina di casa Vittoria Vignolini che si allena in Francia alla Mouratoglou Tennis Academy.

Il direttore del torneo sarà il maestro Antonio Maccioni mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Riccardo De Biase

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive mentre ai vincitori verranno assegnati il Trofeo delle Nazioni, il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

Risultati qualificazione

maschile

SLO Ziga Sesko [1] b ITA Antonio Marigliano [5] 1-0 rit.

ITA Filippo Pecorini [7] b ITA samuel junior Estevez 63 64

ITA Willliam Mirarchi [4] b GBR Maxwell Castle [6] 62 64

ITA Riccardo Pasi [8] b ITA Leonardo Cattaneo [2] 64 63

femminile

ITA Vittoria SEGATTINI [5] b Ulyana Hrabavets [1] 64 46 10-6

ITA Carla Giambelli [7] b ESP Marina Quesada Oyonarte 75 16 10-1

ITA Sveva Pieroni [3] b ITA Virginia Proietti [6] 64 61

ITA Gaia Mais [8] b ITA Sveva Fumagalli 62 46 10-7