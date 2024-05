ATP Challenger Francavilla: Domani primo turno con il derby Travaglia-Agamenone

All’Atp Challenger di Francavilla al Mare (montepremi di 75mila euro), prima giornata dedicata agli incontri del primo turno del tabellone di qualificazione. Il numeroso pubblico presente sui tre campi di gioco ha assistito alle vittorie azzurre di Arnaboldi, Giannessi e Guerrieri mentre sono usciti di scena Compagnucci, Campana, Rottoli, Giustino, Iannaccone, Pieri, Piatti, Bagnolini, Pennaforti e Ferrari. Nulla da fare per il marchigiano Compagnucci (n.506) eliminato dall’olandese Den Ouden (n.348) per 57/62/62 nonostante un brillante primo set. Netta l’affermazione del 23enne canturino Federico Arnaboldi (n.619) che ha superato in due set, per 64/62, il romano Federico Campana (n.1115). Disco verde anche per il mancino ligure Alessandro Giannessi (n.315), finalista nella prima edizione del 2017 ed ex n.84 del ranking mondiale, che ha prevalso su Rottoli con il punteggio di 62/64. Si è arreso con onore il molisano Iannaccone, opposto al talentuoso francese Debru, allievo dell’Accademia Piatti, che si è imposto con un doppio 62.

Ampio il divario, tra il monegasco Rocco Piatti, figlio di coach Riccardo, e l’elvetico Wenger che ha prevalso per 60/62. Si giocherà un posto nel tabellone principale anche il giovane indiano Manas Dhamne, seguito da Riccardo Piatti, vittorioso per 63/61 sul 35enne giapponese Ito.

Da domani il torneo entra nel vivo con i match di secondo turno del torneo di qualificazione. Si giocheranno, a partire dalle ore 11:00, Den Ouden-Elias, Giannessi-Dhamne, Moeller-Arnaboldi F., Guerrieri-Added e Wenger-Debru. I vincenti entreranno come qualificati nel main draw. Sei, invece, gli incontri di primo turno del tabellone principale. Il direttore del torneo Gianluigi Quinzi ha, infatti, programmato nel pomeriggio: Agamenone Travaglia, Andreev-Blanch D., Cecchinato-Weis; Crawford-Kasnikowski; Dellien Velasco-Pellegrino; Gakhov-Berrettini J.

Match di cartello è sicuramente quello che vedrà opposti l’ascolano Stefano Travaglia (n.196), vincitore del torneo di Francavilla nel 2019, e l’italo-argentino Franco Agamennone (n.220) ma suscita molta curiosità anche l’esordio del teenager statunitense Darwin Blanch. Darwin, a 14 anni e 5 mesi, aveva già conquistato un punto ATP, diventando il primo giocatore classe 2007 a raggiungere questo traguardo. I suoi tre fratelli, Ulises (n.484 del ranking), Dali (18 anni) e Krystal (17 anni), sono anche loro tennisti di buon livello.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Alessandro Giannessi vs [WC] Manas Dhamne

2. [4] Gabriel Debru vs Ryan Nijboer (non prima ore: 12:30)

3. Murkel Dellien vs [4] Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)

4. Ivan Gakhov vs [WC] Jacopo Berrettini

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Elmer Moller vs [Alt] Federico Arnaboldi

2. [13] Matthew Dellavedova vs [10] Damien Wenger (non prima ore: 12:30)

3. Franco Agamenone vs [6] Stefano Travaglia (non prima ore: 14:00)

4. Marco Cecchinato vs Alexander Weis

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Guy Den Ouden vs [8] Gastao Elias

2. Andrea Guerrieri vs [11] Dan Added

3. Adrian Andreev vs Darwin Blanch (non prima ore: 14:00)

4. [7] Oliver Crawford vs Maks Kasnikowski