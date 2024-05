Challenger Santos: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Santos – Tabellone Principale – terra

(1) Popko, Dmitry vs (Alt) Justo, Guido Ivan

Qualifier vs Casanova, Hernan

Boscardin Dias, Pedro vs (Alt) Torres, Juan Bautista

Aboian, Valerio vs (5) Guillen Meza, Alvaro

(4) Habib, Hady vs Qualifier

Ambrogi, Luciano Emanuel vs Qualifier

Mena, Facundo vs Kuzuhara, Bruno

(WC) Pereira, Jose vs (6) Kirkin, Ergi

(7) Vallejo, Adolfo Daniel vs (WC) Sell, Karue

(PR) Alvarez, Nicolas vs Bueno, Gonzalo

Qualifier vs (SE) Dutra da Silva, Daniel

Qualifier vs (3) Olivo, Renzo

(8) Sakamoto, Pedro vs (WC) Miguel, Luis “Guto”

(Alt) Leite, Wilson vs Villanueva, Gonzalo

Sakellaridis, Stefanos vs Qualifier

Zanellato, Nicolas vs (2) Rodriguez Taverna, Santiago

(1) Roncadelli, Francovs Bye(WC) Prudencio, Joao Pedrovs (7) Tosetto, Rafael

(2/Alt) Aboian, Leonardo vs Bye

(Alt) Bueres, Matheus vs (8) Hilderbrand, Trey

(3) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo vs (WC) Rodrigues Longobardi, Pedro

(Alt) Pinto, Lucca vs (9) Sheyngezikht, Leonid

(4) Gimenez, Igor vs (Alt) Britto, Luis

(Alt) Bogo, Enrique vs (10) Watanabe, Seita

(5) Ouakaa, Aziz vs (WC) Vargas, Enzo Tafarelo

(Alt) Yuzuki, Takeru vs (12) Shah, Aryan

(6) Carou, Ignacio vs (PR) Franco, Tobias

(WC) Ferraz Sandoval Carvalho, Luis Felipe vs (11) Ribero, Franco

QUADRA CENTRAL – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs [WC] Pedro Rodrigues Longobardi

2. [4] Igor Gimenez vs [Alt] Luis Britto

3. [WC] Joao Pedro Prudencio vs [7] Rafael Tosetto

4. [5] Aziz Ouakaa vs [WC] Enzo Tafarelo Vargas (non prima ore: 21:00)

QUADRA 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Matheus Bueres vs [8] Trey Hilderbrand

2. [Alt] Enrique Bogo vs [10] Seita Watanabe

3. [WC] Luis Felipe Ferraz Sandoval Carvalho vs [11] Franco Ribero

QUADRA 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Lucca Pinto vs [9] Leonid Sheyngezikht

2. [6] Ignacio Carou vs [PR] Tobias Franco

3. [Alt] Takeru Yuzuki vs [12] Aryan Shah (non prima ore: 20:00)