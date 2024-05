Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 06 Maggio 2024. Undici azzurri ai nastri di partenza

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

2. [8] Aleksandar Kovacevic vs [WC] Francesco Passaro

3. [12] Zhuoxuan Bai vs Aleksandra Krunic

4. [5] Clara Tauson vs Astra Sharma

5. [10] J.J. Wolf vs Bernabe Zapata Miralles

6. [8] Laura Siegemund vs [WC] Beatrice Ricci (non prima ore: 16:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Rebeka Masarova vs [WC] Sofia Rocchetti

2. [6] Viktoriya Tomova vs [WC] Anastasia Abbagnato

3. [WC] Francesco Maestrelli vs [18] Juncheng Shang

4. [WC] Samuel Vincent Ruggeri vs [21] Richard Gasquet

5. [2] Oceane Dodin vs Dalma Galfi

6. [1] Brandon Nakashima vs [Alt] Nerman Fatic (non prima ore: 16:00)

Court 12 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Laura Pigossi vs [19] Erika Andreeva

2. [4] Bernarda Pera vs Heather Watson

3. [11] Zizou Bergs vs Patrick Kypson

4. Zachary Svajda vs [20] Botic van de Zandschulp

5. [12] Thiago Agustin Tirante vs Facundo Bagnis

6. Jule Niemeier vs [22] Brenda Fruhvirtova (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Harriet Dart vs Rebecca Sramkova

2. Nuria Parrizas Diaz vs [20] Renata Zarazua

3. [WC] Eleonora Alvisi vs [13] Varvara Gracheva

4. Hamad Medjedovic vs [15] Camilo Ugo Carabelli

5. [9] Maximilian Marterer vs [WC] Andrea Picchione

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard vs [16] Gregoire Barrere

2. Diego Schwartzman vs [13] Albert Ramos-Vinolas

3. [WC] Giovanni Oradini vs [23] Thiago Monteiro

4. [WC] Jennifer Ruggeri vs [21] Katie Volynets

5. [3] Viktorija Golubic vs [WC] Silvia Ambrosio

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Darja Semenistaja vs [14] Jessica Bouzas Maneiro

2. Alycia Parks vs [24] Aliaksandra Sasnovich

3. Elizabeth Mandlik vs [16] Anna Bondar

4. Nicolas Moreno De Alboran vs [14] Juan Pablo Varillas

5. [2] Federico Coria vs Vit Kopriva

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zsombor Piros vs [24] Duje Ajdukovic

2. [4] Corentin Moutet vs Damir Dzumhur

3. [3] Taro Daniel vs Radu Albot

4. Olga Danilovic vs [17] Kamilla Rakhimova

5. Sachia Vickery vs [15] Julia Riera (non prima ore: 16:00)

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Hugo Gaston vs Felipe Meligeni Alves

2. [5] Cristian Garin vs Mikhail Kukushkin

3. [7] Maria Lourdes Carle vs Emiliana Arango

4. Yuriko Miyazaki vs [23] Alizé Cornet

5. Jesper de Jong vs [22] Jurij Rodionov

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Valentin Vacherot vs [19] Harold Mayot

2. Emilio Nava vs [17] Alexandre Muller

3. [1] Jaqueline Cristian vs Hailey Baptiste

4. Taylah Preston vs [18] Maria Timofeeva

5. [9] Nao Hibino vs Yuliia Starodubtseva