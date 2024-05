Challenger Francavilla al Mare: sugli scudi Agamenone e Jacopo Berrettini

Al Challenger ATP di Francavilla al Mare, la grande sorpresa della giornata è stata il successo di Jacobo Berrettini che, proprio in chiusura di programma, ha sconfitto il russo Gakov 76/16/75 dopo 2h 39’ di battaglia. Ma il primo turno del main draw ha anche regalato l’atteso derby azzurro tra l’ascolano Stefano Travaglia, vincitore dell’edizione 2019 del torneo francavillese, e l’italo argentino Franco Agamenone. Il giocatore nativo di Rio Quarto si è imposto in due set, 63/62, in virtù di una maggiore solidità nei colpi da fondo campo. Agamenone, adesso, è atteso, dal palermitano Marco Cecchinato (ex n.16 del ranking mondiale) che ha avuto la meglio sul connazionale Alexander Weis per 61/76, in quello che si annuncia come uno dei più suggestivi match di secondo turno, Più complicato il successo in tre combattutissimi set del pugliese Andrea Pellegrino che, in 2h 34’, ha avuto ragione del boliviano Dellien Velasco per 64/57/63. Il pugliese ora incontrerà il 20enne bulgaro Andreev in un match di secondo turno che appare alla sua portata.

Federico Arnaboldi, Alessandro Giannessi e Andrea Guerrieri, vincendo i rispettivi incontri nel secondo turno del tabellone cadetto, sono i tre azzurri qualificati per il tabellone principale. Il lombardo Arnaboldi (n.621), vittorioso contro pronostico sul tedesco Moeller (n.310), si è imposto per 76/36/63. Alessandro Giannessi (n.352), finalista a Francavilla nel 2017, ha beneficiato del ritiro per infortunio del 17enne indiano Dhamne, costretto a fermarsi sul 4-2 a favore del ligure nel primo set.

Guerrieri (n.586) ha sorpreso il più quotato francese Added (n.407) con un doppio 64. Il portoghese Elias, l’olandese Nijboer e lo svizzero Wenger gli altri tre qualificati. È durato, invece, poco più di un’ora il torneo di Francavilla per la la stellina statunitense, il 16enne Darwin Blanch, superato dal bulgaro Andreev.

Domani, martedì 7, si completerà il programma del primo turno con Elias (q)-Mager; Droguet-Marie; Hardt-Dalla Valle; Quinn-Piraino; Rincon-Galarneau; Mochizuki-Ninjboer (q), Carboni-Arnaboldi; Harris-Guerrieri (q); Wenger (q)-Boyer; Giannessi(q)-Moeller (LL).