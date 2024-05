Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Avanza solo Passaro nelle qualificazioni, out gli altri dieci azzurri

Sui campi del Foro Italico sono iniziati gli incontri di qualificazione degli Internazionali BNL d’Italia 2024.Anastasia Abbagnato (n.507 WTA) è stata sconfitta dalla bulgara Victorija Tomova (n.79 WTA), sesta testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-1. La palermitana ha strappato un contro break nel primo set, ma ha ceduto nel secondo parziale.Niente da fare anche per Sofia Rocchetti (n.413 WTA), battuta dalla spagnola Rebeka Masarova (n.104 WTA) per 6-2 7-6(2). Nonostante un secondo set combattuto, la 21enne di Chiaravalle non è riuscita a conquistare il tiebreak decisivo.Eleonora Alvisi (n.799 WTA) è stata eliminata dalla francese Barbara Gracheva (n.88 WTA) con un netto 6-1 6-1, uscendo di scena al primo turno.Oggi in campo anche Silvia Ambrosio (n.290 WTA) contro Viktorija Golubic (n.74 WTA), Beatrice Ricci (n.618 WTA) opposta a Laura Siegemund (n.86 WTA) e Jennifer Ruggeri (n.435 WTA) contro Katie Volynets (n.109 WTA).Out le altre azzurre.

Nel tabellone maschile, Francesco Passaro (n.240 ATP) ha superato lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.89 ATP) con un doppio 7-5, dimostrando un ottimo gioco e carattere nei momenti decisivi. Il perugino, forte di un best ranking di n.108 ATP, si giocherà l’accesso al main draw contro il croato Duje Ajdukovic (n.129 ATP).

ATP Rome Thanasi Kokkinakis [6] Thanasi Kokkinakis [6] 5 6 Terence Atmane Terence Atmane 7 7 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Atmane 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kokkinakis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Tiebreak 0-15 15-40 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Out gli altri azzurri.1. [6] Thanasi Kokkinakisvs Terence Atmane

2. [8] Aleksandar Kovacevic vs [WC] Francesco Passaro



ATP Rome Aleksandar Kovacevic [8] Aleksandar Kovacevic [8] 5 5 Francesco Passaro Francesco Passaro 7 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Kovacevic 0-15 df 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A ace 5-6 → 5-7 F. Passaro 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 5-5 F. Passaro 0-15 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 F. Passaro 0-15 ace 15-15 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 30-40 ace ace 1-3 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace ace 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 F. Passaro 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 5-6 → 5-7 F. Passaro 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 30-0 ace 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 0-15 ace df 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [12] Zhuoxuan Bai vs Aleksandra Krunic



WTA Rome Zhuoxuan Bai [12] Zhuoxuan Bai [12] 6 5 2 Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 2 7 6 Vincitore: Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

4. [5] Clara Tauson vs Astra Sharma



WTA Rome Clara Tauson [5] Clara Tauson [5] 6 4 7 Astra Sharma Astra Sharma 4 6 6 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Astra Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Astra Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Astra Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Astra Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Astra Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Astra Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Astra Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Astra Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [10] J.J. Wolf vs Bernabe Zapata Miralles



ATP Rome J.J. Wolf [10] J.J. Wolf [10] 4 7 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 6 6 1 Vincitore: Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 5-0 → 5-1 J. Wolf 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-0 → 5-0 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-0 → 4-0 J. Wolf 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Wolf 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 0-15 30-15 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Wolf 15-0 30-0 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6. [8] Laura Siegemund vs [WC] Beatrice Ricci (non prima ore: 16:00)



WTA Rome Laura Siegemund [8] • Laura Siegemund [8] 0 6 6 0 Beatrice Ricci Beatrice Ricci 0 3 3 0 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laura Siegemund 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Beatrice Ricci 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Beatrice Ricci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Beatrice Ricci 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 Beatrice Ricci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Beatrice Ricci 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Beatrice Ricci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Beatrice Ricci 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Beatrice Ricci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Beatrice Ricci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Rebeka Masarova vs [WC] Sofia Rocchetti



WTA Rome Rebeka Masarova [11] Rebeka Masarova [11] 0 6 7 0 Sofia Rocchetti • Sofia Rocchetti 0 2 6 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Rocchetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Sofia Rocchetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sofia Rocchetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Sofia Rocchetti 15-0 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sofia Rocchetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sofia Rocchetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Sofia Rocchetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Sofia Rocchetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Sofia Rocchetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sofia Rocchetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Sofia Rocchetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [6] Viktoriya Tomova vs [WC] Anastasia Abbagnato



WTA Rome Viktoriya Tomova [6] Viktoriya Tomova [6] 0 6 6 0 Anastasia Abbagnato • Anastasia Abbagnato 0 3 1 0 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Abbagnato 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Anastasia Abbagnato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Anastasia Abbagnato 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Anastasia Abbagnato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anastasia Abbagnato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Anastasia Abbagnato 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Anastasia Abbagnato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Anastasia Abbagnato 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anastasia Abbagnato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Francesco Maestrelli vs [18] Juncheng Shang



ATP Rome Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 1 6 3 Juncheng Shang [18] Juncheng Shang [18] 6 3 6 Vincitore: Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 J. Shang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 J. Shang 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Maestrelli 15-0 0-1 → 1-1 J. Shang 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Maestrelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Shang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Samuel Vincent Ruggeri vs [21] Richard Gasquet



ATP Rome Samuel Vincent Ruggeri Samuel Vincent Ruggeri 1 5 Richard Gasquet [21] Richard Gasquet [21] 6 7 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-6 → 5-7 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Vincent Ruggeri 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-5 → 2-5 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Vincent Ruggeri 40-15 0-0 → 1-0

5. [2] Oceane Dodin vs Dalma Galfi



WTA Rome Oceane Dodin [2] Oceane Dodin [2] 5 6 6 Dalma Galfi Dalma Galfi 7 0 3 Vincitore: Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

6. [1] Brandon Nakashima vs [Alt] Nerman Fatic (non prima ore: 16:00)



ATP Rome Brandon Nakashima [1] Brandon Nakashima [1] 7 7 Nerman Fatic Nerman Fatic 6 5 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 B. Nakashima 40-15 4-5 → 5-5 N. Fatic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Fatic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Fatic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Fatic 15-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 N. Fatic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Fatic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Fatic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Laura Pigossi vs [19] Erika Andreeva



WTA Rome Laura Pigossi • Laura Pigossi 0 6 6 0 Erika Andreeva [19] Erika Andreeva [19] 0 3 3 0 Vincitore: Pigossi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laura Pigossi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Bernarda Pera vs Heather Watson



WTA Rome Bernarda Pera [4] Bernarda Pera [4] 0 7 6 0 Heather Watson • Heather Watson 0 6 3 0 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Heather Watson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Heather Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Heather Watson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Heather Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-6 → 7-6 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Heather Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Heather Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Heather Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Heather Watson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Heather Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [11] Zizou Bergs vs Patrick Kypson



ATP Rome Zizou Bergs [11] Zizou Bergs [11] 4 6 6 Patrick Kypson Patrick Kypson 6 3 4 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Kypson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kypson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Kypson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Kypson 15-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Bergs 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Z. Bergs 0-15 df 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-3 → 4-3 P. Kypson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Kypson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Zachary Svajda vs [20] Botic van de Zandschulp



ATP Rome Zachary Svajda Zachary Svajda 2 2 Botic van de Zandschulp [20] Botic van de Zandschulp [20] 6 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-3 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [12] Thiago Agustin Tirante vs Facundo Bagnis



ATP Rome Thiago Agustin Tirante [12] Thiago Agustin Tirante [12] 6 6 Facundo Bagnis Facundo Bagnis 7 7 Vincitore: Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Bagnis 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 6-6 → 6-7 T. Agustin Tirante 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Agustin Tirante 0-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

6. Jule Niemeier vs [22] Brenda Fruhvirtova (non prima ore: 16:00)



WTA Rome Jule Niemeier Jule Niemeier 0 0 2 0 Brenda Fruhvirtova [22] • Brenda Fruhvirtova [22] 0 6 6 0 Vincitore: Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Brenda Fruhvirtova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Brenda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Brenda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Brenda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Brenda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Harriet Dart vs Rebecca Sramkova



WTA Rome Harriet Dart [10] Harriet Dart [10] 0 2 3 0 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 0 6 6 0 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Nuria Parrizas Diaz vs [20] Renata Zarazua



WTA Rome Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 3 3 0 Renata Zarazua [20] • Renata Zarazua [20] 0 6 6 0 Vincitore: Zarazua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Renata Zarazua 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Nuria Parrizas Diaz 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Eleonora Alvisi vs [13] Varvara Gracheva



WTA Rome Eleonora Alvisi • Eleonora Alvisi 0 1 1 0 Varvara Gracheva [13] Varvara Gracheva [13] 0 6 6 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eleonora Alvisi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Eleonora Alvisi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Eleonora Alvisi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Eleonora Alvisi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Eleonora Alvisi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Eleonora Alvisi 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Eleonora Alvisi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Eleonora Alvisi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Hamad Medjedovic vs [15] Camilo Ugo Carabelli



ATP Rome Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 7 6 Camilo Ugo Carabelli [15] Camilo Ugo Carabelli [15] 6 2 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 40-15 ace ace 4-1 → 5-1 C. Ugo Carabelli 0-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-0 → 4-0 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 1-0 → 2-0 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

5. [9] Maximilian Marterer vs [WC] Andrea Picchione



ATP Rome Maximilian Marterer [9] Maximilian Marterer [9] 4 6 7 Andrea Picchione Andrea Picchione 6 3 5 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Marterer 15-15 15-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Picchione 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Picchione 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Picchione 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Picchione 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Picchione 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Marterer 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Picchione 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Picchione 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Picchione 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Picchione 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Giovanni Mpetshi Perricard vs [16] Gregoire Barrere



ATP Rome Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 3 5 Gregoire Barrere [16] Gregoire Barrere [16] 6 7 Vincitore: Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Barrere 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Diego Schwartzman vs [13] Albert Ramos-Vinolas



ATP Rome Diego Schwartzman Diego Schwartzman 6 3 7 Albert Ramos-Vinolas [13] Albert Ramos-Vinolas [13] 1 6 5 Vincitore: Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 5-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 0-40 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Giovanni Oradini vs [23] Thiago Monteiro



ATP Rome Giovanni Oradini Giovanni Oradini 4 4 Thiago Monteiro [23] Thiago Monteiro [23] 6 6 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Oradini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Oradini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Oradini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Oradini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Oradini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Oradini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 G. Oradini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Oradini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Oradini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 15-15 df 15-30 30-30 1-0 → 1-1 G. Oradini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

4. [WC] Jennifer Ruggeri vs [21] Katie Volynets



WTA Rome Jennifer Ruggeri Jennifer Ruggeri 0 2 6 0 Katie Volynets [21] • Katie Volynets [21] 0 6 7 0 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Volynets 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Jennifer Ruggeri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jennifer Ruggeri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Jennifer Ruggeri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jennifer Ruggeri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Jennifer Ruggeri 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Jennifer Ruggeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [3] Viktorija Golubic vs [WC] Silvia Ambrosio



WTA Rome Viktorija Golubic [3] Viktorija Golubic [3] 4 6 6 Silvia Ambrosio Silvia Ambrosio 6 4 3 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Silvia Ambrosio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Silvia Ambrosio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Silvia Ambrosio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Silvia Ambrosio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Silvia Ambrosio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Silvia Ambrosio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Silvia Ambrosio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Silvia Ambrosio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Silvia Ambrosio 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Silvia Ambrosio 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Silvia Ambrosio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Silvia Ambrosio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Silvia Ambrosio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Silvia Ambrosio 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Darja Semenistaja vs [14] Jessica Bouzas Maneiro



WTA Rome Darja Semenistaja Darja Semenistaja 4 6 7 Jessica Bouzas Maneiro [14] Jessica Bouzas Maneiro [14] 6 0 5 Vincitore: Semenistaja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Alycia Parks vs [24] Aliaksandra Sasnovich



WTA Rome Alycia Parks Alycia Parks 0 1 1 0 Aliaksandra Sasnovich [24] • Aliaksandra Sasnovich [24] 0 6 6 0 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aliaksandra Sasnovich 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Elizabeth Mandlik vs [16] Anna Bondar



WTA Rome Elizabeth Mandlik Elizabeth Mandlik 4 6 2 Anna Bondar [16] Anna Bondar [16] 6 4 6 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Elizabeth Mandlik 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Nicolas Moreno De Alboran vs [14] Juan Pablo Varillas



ATP Rome Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 6 7 Juan Pablo Varillas [14] Juan Pablo Varillas [14] 4 5 Vincitore: Moreno De Alboran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Pablo Varillas 15-0 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. [2] Federico Coria vs Vit Kopriva



ATP Rome Federico Coria [2] Federico Coria [2] 3 7 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 5 7 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 V. Kopriva 0-15 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Coria 15-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Kopriva 0-15 0-30 df 0-40 df df 2-3 → 3-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Coria 0-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Coria 0-15 15-15 ace 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Kopriva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Coria 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Coria 0-30 0-40 0-1 → 0-2 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zsombor Piros vs [24] Duje Ajdukovic



ATP Rome Zsombor Piros Zsombor Piros 6 6 2 Duje Ajdukovic [24] Duje Ajdukovic [24] 7 3 6 Vincitore: Ajdukovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Ajdukovic 15-0 ace 30-0 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 5-3 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Z. Piros 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Ajdukovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Ajdukovic 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [4] Corentin Moutet vs Damir Dzumhur



ATP Rome Corentin Moutet [4] Corentin Moutet [4] 6 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 1 3 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 D. Dzumhur 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 D. Dzumhur 40-A 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [3] Taro Daniel vs Radu Albot



ATP Rome Taro Daniel [3] Taro Daniel [3] 4 6 1 Radu Albot Radu Albot 6 0 6 Vincitore: Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 T. Daniel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-0 → 5-0 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Albot 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 0-15 0-40 15-40 4-5 → 4-6 R. Albot 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Albot 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 2-3 → 3-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Olga Danilovic vs [17] Kamilla Rakhimova



WTA Rome Olga Danilovic • Olga Danilovic 0 6 6 0 Kamilla Rakhimova [17] Kamilla Rakhimova [17] 0 2 0 0 Vincitore: Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Olga Danilovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Sachia Vickery vs [15] Julia Riera (non prima ore: 16:00)



WTA Rome Sachia Vickery Sachia Vickery 0 1 1 Julia Riera [15] Julia Riera [15] 0 6 4 Vincitore: Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-15 1-4 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Sachia Vickery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Sachia Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sachia Vickery 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sachia Vickery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sachia Vickery 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sachia Vickery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Rome Hugo Gaston [7] Hugo Gaston [7] 3 6 1 Felipe Meligeni Alves Felipe Meligeni Alves 6 3 6 Vincitore: Meligeni Alves Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Gaston 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-5 → 3-5 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Gaston 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [7] Hugo Gastonvs Felipe Meligeni Alves

2. [5] Cristian Garin vs Mikhail Kukushkin



ATP Rome Cristian Garin [5] Cristian Garin [5] 7 6 6 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 5 7 7 Vincitore: Kukushkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Garin 0-15 15-15 15-30 df 40-30 5-5 → 6-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 5-4 → 5-5 C. Garin 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Garin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 30-0 ace 1-4 → 2-4 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Garin 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 7-5 M. Kukushkin 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [7] Maria Lourdes Carle vs Emiliana Arango



WTA Rome Maria Lourdes Carle [7] • Maria Lourdes Carle [7] 0 6 7 0 Emiliana Arango Emiliana Arango 0 3 5 0 Vincitore: Carle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Lourdes Carle 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Yuriko Miyazaki vs [23] Alizé Cornet



WTA Rome Yuriko Miyazaki Yuriko Miyazaki 0 1 6 0 Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 0 6 7 0 Vincitore: Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Yuriko Miyazaki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Yuriko Miyazaki 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Yuriko Miyazaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Yuriko Miyazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Yuriko Miyazaki 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Yuriko Miyazaki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Yuriko Miyazaki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Yuriko Miyazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Yuriko Miyazaki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Jesper de Jong vs [22] Jurij Rodionov



ATP Rome Jesper de Jong Jesper de Jong 6 2 6 Jurij Rodionov [22] Jurij Rodionov [22] 3 6 4 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. de Jong 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Rodionov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. de Jong 0-15 0-30 df 0-40 2-5 → 2-6 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. de Jong 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. de Jong 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-0 → 2-1 J. Rodionov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Valentin Vacherot vs [19] Harold Mayot



ATP Rome Valentin Vacherot Valentin Vacherot 3 3 Harold Mayot [19] Harold Mayot [19] 6 6 Vincitore: Mayot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Mayot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 H. Mayot 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Emilio Nava vs [17] Alexandre Muller



ATP Rome Emilio Nava Emilio Nava 6 1 4 Alexandre Muller [17] Alexandre Muller [17] 4 6 6 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Nava 0-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 E. Nava 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 E. Nava 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Nava 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Jaqueline Cristian vs Hailey Baptiste



WTA Rome Jaqueline Cristian [1] Jaqueline Cristian [1] 4 7 6 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 6 5 3 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Taylah Preston vs [18] Maria Timofeeva



WTA Rome Taylah Preston Taylah Preston 0 6 6 0 Maria Timofeeva [18] • Maria Timofeeva [18] 0 4 2 0 Vincitore: Preston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Timofeeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Taylah Preston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maria Timofeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Taylah Preston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Taylah Preston 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Taylah Preston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Maria Timofeeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Taylah Preston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Taylah Preston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [9] Nao Hibino vs Yuliia Starodubtseva



Il match deve ancora iniziare