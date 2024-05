WTA 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini testa di serie n.11. Dieci le azzurre al via

La Città Eterna si tinge anche di rosa per accogliere le migliori giocatrici del mondo in occasione degli Internazionali d’Italia. Nello stupendo scenario della Fontana di Trevi si è tenuto il sorteggio del tabellone principale femminile, alla presenza del direttore del torneo Paolo Lorenzi, dell’assessore Sport Eventi e Turismo della Capitale Alessandro Onorato e della stella ucraina Elina Svitolina.

La grande favorita, la polacca Iga Swiatek, numero uno del seeding, potrebbe trovarsi di fronte a un ostacolo tricolore già al secondo turno, in un potenziale scontro con Martina Trevisan. Prima, però, la kazaka Yulia Putintseva proverà a sbarrare la strada alla regina del tennis mondiale nella parte alta del tabellone. Nella parte bassa, invece, la bielorussa Aryna Sabalenka, seconda testa di serie, attende al varco la vincente tra una qualificata e la cinese Wang Yafan.

Le speranze azzurre sono affidate a un nutrito gruppo di giocatrici, pronte a dar battaglia sul rosso del Foro Italico. Jasmine Paolini, undicesima forza del seeding, è capitata nella parte bassa, nello stesso ottavo della greca Maria Sakkari, quinta testa di serie. L’allieva di Renzo Furlan se la vedrà con la vincente del match tra l’egiziana Mayar Sherif e la croata Petra Martic. Nell’ottavo della kazaka Elena Rybakina, quarta forza del tabellone, ci saranno Elisabetta Cocciaretto, opposta a una qualificata, e Nuria Brancaccio, che sfiderà la ceca Katerina Siniakova.

Nella parte bassa, Lucia Bronzetti incrocerà la racchetta con l’americana Sofia Kenin, in un primo turno che promette scintille. In caso di successo, la giovane azzurra troverà sul suo cammino la tunisina Ons Jabeur, una delle giocatrici più in forma del circuito. Giorgia Pedone dovrà vedersela con una qualificata, mentre Sara Errani è attesa dalla sfida con la talentuosa statunitense Amanda Anisimova.

A completare il quadro tricolore, nella parte alta del tabellone si prospetta un derby tutto italiano tra Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini, mentre Lisa Pigato cercherà l’impresa contro l’americana Shelby Rogers. Nella parte bassa, Federica Di Sarra affronterà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, con la prospettiva di un secondo turno contro Maria Sakkari.

Gli Internazionali d’Italia si preannunciano un torneo di altissimo livello, con sfide appassionanti fin dai primi turni. Le azzurre, sostenute dal caloroso pubblico romano, proveranno a lasciare il segno e a regalarsi un percorso memorabile nella cornice mozzafiato del Foro Italico. L’attesa è alta, il countdown è iniziato: che lo spettacolo abbia inizio sui campi in terra rossa della Città Eterna.

– (1) 🇵🇱 Swiatek bye– 🇺🇸 Dolehide vs Q– 🇮🇹 Trevisan vs 🇰🇿 Putintseva– (31) 🇺🇸 Stephens bye

– (17) 🇷🇺 Kudermetova bye

– 🇺🇸 Davis vs 🇩🇪 Kerber

– 🇸🇰 Schmiedlova vs Q

– (14) 🇷🇺 Alexandrova bye

– (12) 🇧🇷 Haddad Maia bye

– 🇨🇳 Xin. Wang vs 🇨🇳 Yuan

– 🇳🇱 Rus vs 🇨🇴 Osorio

– (18) 🇺🇸 Keys bye

– (28) 🇷🇴 Cirstea bye

– 🇺🇸 Townsend vs Q

– 🇷🇴 Bogdan vs 🇦🇷 Fernandez

– (6) 🇨🇿 Vondrousova bye

– (3) 🇺🇸 Gauff bye

– 🇩🇪 Frech vs 🇺🇸 Krueger

– 🇯🇵 Avanesyan vs 🇪🇸 Bucsa

– (25) 🇨🇿 Krejcikova bye

– (21) 🇪🇸 Navarro bye

– 🇷🇺 M. Andreeva vs 🇪🇸 Badosa

– 🇧🇪 Minnen vs 🇷🇺 Shnaider

– (15) 🇷🇺 Samsonova bye

– (10) 🇷🇺 Kasatkina bye

– 🇨🇦 Maria vs Q

– 🇺🇸 Osaka vs 🇫🇷 Burel

– (19) 🇺🇦 Kostyuk bye

– (29) 🇨🇿 Noskova bye

– 🇮🇹 Paganetti vs 🇮🇹 Stefanini

– 🇮🇹 Pigato vs 🇺🇸 Rogers

– (7) 🇨🇳 Zheng bye

– (5) 🇬🇷 Sakkari bye– 🇮🇹 Di Sarra vs Q– 🇭🇷 Vekic vs 🇺🇦 Tsurenko– (30) 🇺🇦 Kalinina bye

– (24) 🇧🇾 Azarenka bye

– 🇨🇳 Zhu vs 🇵🇱 Linette

– 🇭🇷 Martic vs 🇪🇬 Sherif

– (11) 🇮🇹 Paolini bye

– (13) 🇺🇸 Collins bye

– 🇫🇷 Parry vs 🇷🇺 Blinkova

– Q vs 🇮🇹 Cocciaretto

– (22) 🇫🇷 Garcia bye

– (27) 🇧🇪 Mertens bye

– 🇨🇿 Siniakova vs 🇮🇹 Brancaccio

– Q vs 🇷🇴 Begu

– (4) 🇰🇿 Rybakina bye

– (8) 🇹🇳 Jabeur bye

– 🇺🇸 Kenin vs 🇮🇹 Bronzetti

– Q vs 🇮🇹 Pedone

– (26) 🇬🇧 Boulter bye

– (20) 🇷🇺 Pavlyuchenkova bye

– 🇦🇷 Podoroska vs 🇪🇸 Sorribes Tormo

– 🇷🇺 Potapova vs 🇨🇳 Xiy. Wang

– (9) 🇱🇻 Ostapenko bye

– (16) 🇺🇦 Svitolina bye

– 🇮🇹 Errani vs 🇺🇸 Anisimova

– 🇦🇺 Saville vs Q

– (23) 🇷🇺Kalinskaya bye

– (32) 🇺🇦 Yastremska bye

– Q vs Q

– 🇨🇳 Y. Wang vs Q

– (2) 🇧🇾 Sabalenka bye

