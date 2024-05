Trionfo di Iga Swiatek al Mutua Madrid Open 2024: Una finale al cardiopalma. Partita dell’anno tra due grandi campionesse (Sintesi video della Finale)

Il Mutua Madrid Open 2024 femminile si è concluso con una finale mozzafiato che ha visto trionfare Iga Swiatek su Aryna Sabalenka. La polacca si è aggiudicata il titolo dopo una battaglia epica durata 3 ore e 14 minuti, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6 (7), salvando ben tre match point.

La finale, una rivincita di quella dell’anno precedente, ha visto Swiatek partire aggressiva sin dall’inizio, strappando subito il servizio all’avversaria. Sabalenka, però, non si è arresa facilmente, rispondendo con la stessa determinazione e dimostrando che la partita non sarebbe stata una passeggiata per la numero uno del mondo.

Le due guerriere hanno dato spettacolo sulla terra battuta di Madrid, tirando fuori il loro miglior tennis sia in difesa che in attacco. Ogni punto era cruciale e l’intensità del match era palpabile. Swiatek ha chiuso il primo set con un servizio vincente dopo un’ora di gioco serrata per 7 a 5.

Nel secondo set, la Sabalenka è tornata in campo con rinnovata determinazione, decisa a lottare per la rimonta. Nonostante le 12 ore di gioco accumulate durante il torneo, la bielorussa ha mostrato una grande forza fisica e mentale.

Swiatek, dal canto suo, è rimasta concentrata e imperturbabile, anche nei momenti in cui Sabalenka sembrava prendere il sopravvento. Tuttavia, la polacca ha attraversato alcune fasi di irregolarità, che hanno permesso alla sua avversaria di guadagnare terreno.

La velocità di palla è aumentata man mano che il set progrediva, con Sabalenka che ruggiva ad ogni punto conquistato, cercando di resistere agli attacchi di Swiatek. La determinazione della bielorussa è stata premiata quando è riuscita a strappare il servizio all’avversaria e a chiudere il set a suo favore per 6 a 4 piazzando il break decisivo proprio nel decimo gioco.

Il terzo set è stato un vero e proprio capolavoro di tennis e di emozioni. Entrambe le giocatrici hanno dato tutto ciò che avevano, spingendo al limite ogni colpo e lottando su ogni punto come se fosse l’ultimo.

L’intensità del match è salita alle stelle, con scambi sempre più veloci e potenti. Le due tenniste hanno dimostrato una resistenza fisica e mentale straordinaria, considerando le oltre tre ore di gioco già trascorse.

Sul 6 a 5, la bielorussa si è procurata due match point sul servizio dell’avversaria.

Tuttavia, Swiatek non si è arresa. Con coraggio e sangue freddo, la polacca ha annullato entrambi i match point (il primo con un errore di diritto della bielorussa e l’altro con un micidiale diritto vincente).

Si è andati al tiebreak e la polacca ha continuato a lottare, mentre Sabalenka non mollava di un centimetro. Il pubblico del Manolo Santana Stadium era in visibilio, consapevole di assistere a una delle finali più belle degli ultimi anni.

Alla fine, dopo aver annullato anche il terzo match point, Swiatek è riuscita a spuntarla al secondo tentativo, chiudendo il tie-break per 9-7 e conquistando così il suo primo titolo al Mutua Madrid Open con Aryna che mandava lungo il rovescio nell’ultimo punto del torneo.

La gioia e l’emozione di Swiatek sono esplose al termine del match, con la polacca che si è gettata a terra in lacrime, consapevole di aver compiuto un’impresa straordinaria. Sabalenka, nonostante la sconfitta, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle tenniste più forti e combattive del circuito.

Questa vittoria segna il primo titolo per Iga Swiatek al Mutua Madrid Open, un traguardo raggiunto dopo una delle finali più emozionanti degli ultimi anni. Le due tenniste hanno dimostrato una forza fisica e mentale straordinaria, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile sulla terra rossa di Madrid.

WTA Madrid Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 7 4 7 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 5 6 6 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 6-6 → 7-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico