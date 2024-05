Challenger 175 Torino e Bordeaux, Challenger Oeiras 4, Tunisi e Taipei e WTA 125 Parma e Parigi: I risultati con il dettaglio del Day 6. Oggi a Torino si giocano quarti di finale e Semifinali. 5 azzurri in campo (LIVE)

CHALLENGER 175 Torino 2 (🇮🇹 Italia) – Quarti di Finale – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

**QF**– 🇺🇸 J. Wolf (Alt) vs 🇮🇹 (4) L. Sonego**Seguito da****QF**– 🇮🇹 (1) L. Musetti vs 🇧🇷 (Q) F. Meligeni Alves**Seguito da****SF**– 🇺🇸 J. Wolf o 🇮🇹 L. Sonego vs 🇮🇹 F. Passaro o 🇺🇸 B. Nakashima**Non prima delle 18:00****SF**– 🇮🇹 L. Musetti o 🇧🇷 F. Meligeni Alves vs 🇮🇹 M. Arnaldi o 🇮🇹 L. Darderi

CAMPO 5

Inizio alle 11:30

**QF**

– 🇮🇹 (WC) F. Passaro vs 🇺🇸 B. Nakashima



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

ATP Bordeaux Sander Arends / Matwe Middelkoop Sander Arends / Matwe Middelkoop 0 0 Julian Cash / Robert Galloway [3] Julian Cash / Robert Galloway [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

**Seguito da****QF**– 🇮🇹 (3) M. Arnaldi vs 🇮🇹 (5) L. Darderi**Seguito da****SF**– 🇲🇨 R. Arneodo / 🇦🇹 S. Weissborn vs 🇫🇮 H. Heliovaara / 🇬🇧 H. Patten**Seguito da****SF**– 🇩🇪 (1) A. Mies / 🇬🇧 N. Skupski vs 🇪🇨 (3) G. Escobar / 🇰🇿 A. Nedovyesov1. Sander Arends/ Matwe Middelkoopvs [3] Julian Cash/ Robert Galloway

2. Nicolas Barrientos / Francisco Cabral vs [WC] Quentin Halys / Nicolas Mahut



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Juncheng Shang vs [2] Pedro Martinez (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Arthur Fils vs [Alt] Gregoire Barrere (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Luke Johnson / Skander Mansouri vs [2] Sadio Doumbia / John Peers



ATP Bordeaux Luke Johnson / Skander Mansouri Luke Johnson / Skander Mansouri 15 7 2 Sadio Doumbia / John Peers [2] • Sadio Doumbia / John Peers [2] 15 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Doumbia / Peers 15-0 15-15 2-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Doumbia / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 L. Johnson / Mansouri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Johnson / Mansouri 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Doumbia / Peers 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Doumbia / Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 L. Johnson / Mansouri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Yuki Bhambri / Albano Olivetti vs Theo Arribage / Victor Cornea



Il match deve ancora iniziare

3. Sander Arends / Matwe Middelkoop OR [3] Julian Cash / Robert Galloway vs Luke Johnson / Skander Mansouri OR [2] Sadio Doumbia / John Peers (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Nicolas Barrientos / Francisco Cabral OR [WC] Quentin Halys / Nicolas Mahut vs [4] Yuki Bhambri / Albano Olivetti OR Theo Arribage / Victor Cornea (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Paris (🇫🇷 Francia), – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Asia Muhammad/ Aldila Sutjiadivs Monica Niculescu/ Lin Zhu

(6) Diana Shnaider vs Varvara Gracheva Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Navarro vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(8) Mayar Sherifvs (4) Anna Karolina Schmiedlova

(1) Anna Danilina / (1) Irina Khromacheva vs (2) Ingrid Gamarra Martins / (2) Elixane Lechemia



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Oeiras 4 (🇵🇹 Portogallo) Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Jaime Fariavs Elias Ymer

2. [1] Anirudh Chandrasekar / Arjun Kadhe vs Simon Freund / Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Tunis (🇹🇳 Tunisia) – Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Federico Agustin Gomez/ Marcus Willisvs Patrik Rikl/ Michael Vrbensky

2. Valentin Royer vs Oriol Roca Batalla (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Finali, cemento

ATP Taipei Ray Ho / JiSung Nam [3] Ray Ho / JiSung Nam [3] 6 6 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] 2 2 Vincitore: Ho / Nam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Ho / Nam 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 R. Ho / Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 R. Ho / Nam 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Ho / Nam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Ho / Nam 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Ho / Nam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 R. Ho / Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Ho / Nam 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

1. [3] Ray Ho/ JiSung Namvs [4] Toshihide Matsui/ Kaito Uesugi

2. Illya Marchenko vs [3] Adam Walton