Carlos Alcaraz domina all’esordio sulla terra battuta al Mutua Madrid Open. Dopo la partita dichiara: “Ieri è stato il momento in cui ho deciso di giocare. Sono arrivato senza allenamenti fino allo scorso lunedì” (Sintesi video della partita)

Carlos Alcaraz ha iniziato la sua stagione sulla terra battuta e la ricerca del terzo titolo consecutivo al Mutua Madrid Open con una prestazione notevole, battendo il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-2, 6-1.

Nonostante indossasse una manica compressiva al braccio destro, il ventenne spagnolo, seconda testa di serie del torneo, non ha mostrato alcuna limitazione fisica durante il match. Alcaraz ha colpito potenti colpi da fondo campo e si è spesso portato a rete, convertendo 11 dei suoi 12 punti a rete, secondo le statistiche dell’ ATP.

“Penso di aver giocato davvero bene. Nell’ultimo mese ho praticato solo slice, volée e rovesci, e credo che oggi abbia funzionato piuttosto bene tutto”, ha dichiarato Alcaraz dopo la partita. “Ho cercato di colpire il dritto in modo più morbido, di essere aggressivo con il rovescio e di salire a rete il prima possibile. Credo di aver fatto un’ottima partita in questo senso.”

Il campione di Indian Wells ha variato la sua posizione in risposta, scegliendo spesso di stare molto indietro sulla battuta di Shevchenko prima di avanzare verso una posizione più aggressiva durante gli scambi. Alcaraz ha colpito liberamente la palla, mettendo a segno 24 vincenti contro i 2 del suo avversario, e ha cambiato rapidamente ritmo con abili drop shot.

Alcaraz ha perso il servizio mentre aveva un doppio break di vantaggio in entrambi i set, ma questo non è stato sufficiente per impedirgli di ottenere una comoda vittoria in un’ora e otto minuti.

Interrogato sul suo braccio destro, Alcaraz ha dichiarato: “Non mi ha dato fastidio durante il match, ma ci sto pensando. Non riesco a togliermelo dalla testa. in questa settimana, mi sono allenato bene, colpendo più forte, ma non mi sento ancora a mio agio nel giocare il dritto al 100%. Tuttavia, sono davvero felice di poter giocare a questo livello.”

“Ieri è stato il momento in cui ho deciso di giocare. Alla fine sono arrivato senza allenamenti fino allo scorso lunedì. Quando mi sono allenato per vedere se potevo andare a giocare a Barcellona, lì ho fatto tre passi indietro e da quella domenica non ho più preso in mano la racchetta fino al lunedì in cui sono venuto a Madrid. Sono stato una settimana senza toccare la racchetta. Sono venuto qui senza sapere cosa sarebbe successo. A poco a poco ho iniziato ad allenarmi con maggiore intensità e ieri, quando ho giocato un set con Medvedev, non sentendo nulla, mi sono sentito pronto per giocare. Fino a ieri stavo pensando se giocare o no”.

Alcaraz, cinque volte campione nei Masters 1000, ha vinto 12 partite consecutive a Madrid, trionfando nel 2022 e nel 2023. Il beniamino di casa punta a diventare il primo giocatore nella storia del torneo a vincere tre titoli consecutivi. Al prossimo turno, Alcaraz affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che ha eliminato la 28esima testa di serie Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4, 6-4. Il ventiquattrenne Seyboth Wild ha raggiunto il suo best ranking questa settimana, posizionandosi al numero 63 della classifica ATP.

ATP Madrid Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 2 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico