Internazionali d’Italia: senza Sinner i bookmaker puntano su Djokovic, quote da impresa per Nadal e Berrettini

Il forfait di Jannik Sinner apre la strada a Novak Djokovic nelle quote degli Internazionali d’Italia. Senza il numero uno italiano e Carlos Alcaraz, altro grande assente, il serbo attualmente leader del ranking ATP è il grande favorito per la conquista del Masters 1000 di Roma: il serbo, sei volte vincitore sulla terra rossa del Foro, è offerto a 2,75, in vantaggio su tutti gli inseguitori. Lontani infatti Alexander Zverev, proposto a 10, e Stefanos Tsitsipas in quota a 11, mentre per il campione in carica Daniil Medvedev il bis nella Capitale paga 12 volte la posta, così come un’affermazione per Andrey Rublev o Casper Ruud. Lontano il ritorno al trionfo per Rafael Nadal, visto a 14. Poche le possibilità di vedere un tennista italiano vincere sui campi di casa: Matteo Berrettini, tornato da poco dopo una lunga assenza, vede la conquista del torneo romano a 51, mentre Lorenzo Musetti si gioca a 66.

GLI INCONTRI – Doppio derby in programma nella giornata d’apertura del tabellone maschile. Berrettini farà il suo esordio con la wild card Stefano Napolitano e vede vicino il successo, fissato a 1,16 e 1,18. La vittoria del biellese, invece, paga 5 volte la posta. Sfida tutta tricolore anche tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri: il primo è leggermente avanti a 1,80, mentre il secondo vede il successo a quota 2. Esordio complicato per Luca Nardi, che contro Daniel Altmaier vede il passaggio del turno a 1,95; quotata a 1,85, invece, la vittoria del tedesco.

Quote e scontri diretti

– 1R 🇬🇧 Draper – 🇭🇷 Coric 0-0 1.88 1.91

– 1R 🇩🇪 Koepfer – 🇮🇹 Vavassori 1-0 1.53 2.49

– 1R 🇺🇸 McDonald – 🇷🇺 Karatsev 2-1 3.10 1.36

– 1R 🇩🇪 Altmaier – 🇮🇹 Nardi 0-0 1.87 1.93

– 1R 🇷🇸 Lajovic – 🇮🇹 Sonego 1-3 1.93 1.86

– 1R 🇫🇮 Ruusuvuori – 🇺🇸 Giron 0-2 1.87 1.93

– 1R 🇨🇿 Machac – 🇮🇹 Arnaldi 2-0 2.30 1.61

– 1R 🇮🇹 Napolitano – 🇮🇹 Berrettini 2-1 4.55 1.20

– 1R 🇪🇸 Carballes Baena – 🇦🇺 O’Connell 0-0 1.48 2.66

– 1R 🇦🇺 Hijikata – 🇪🇸 Munar 0-0 5.92 1.13

– 1R 🇩🇪 Struff – 🇦🇷 Cachin 1-0 1.16 5.32

– 1R 🇯🇵 Nishioka – 🇦🇹 Ofner 0-0 2.14 1.71

– 1R 🇬🇧 Evans – 🇮🇹 Fognini 1-0 2.17 1.69

– 1R 🇵🇹 Borges – 🇪🇸 Martinez 1-0 1.78 2.02

– 1R 🇮🇹 Darderi – 🇨🇦 Shapovalov 0-1 1.75 2.07

– 1R 🇨🇳 Zhang – 🇨🇴 Galan 0-1 2.07 1.75

– 1R 🇷🇺 Kotov – 🇲🇽 Michelsen 0-0 1.43 2.83

– 1R 🇺🇦 Shevchenko – 🇭🇺 Marozsan 0-0 2.76 1.45

– 1R 🇮🇹 Gigante – 🇮🇹 Zeppieri 0-0 1.80 2.00

– 1R 🇨🇿 Mensik – 🇩🇪 Hanfmann 1-1 1.65 2.23

– 1R 🇮🇹 Pigato – 🇺🇸 Rogers 0-0 3.74 1.27

– 1R 🇷🇺 Andreeva – 🇪🇸 Badosa 0-0 1.46 2.73

– 1R 🇮🇹 Trevisan – 🇰🇿 Putintseva 1-1 2.71 1.46

– 1R 🇧🇪 Minnen – 🇷🇺 Shnaider 0-0 2.88 1.42

– 1R 🇵🇱 Frech – 🇺🇸 Krueger 0-1 2.02 1.79

– 1R 🇳🇱 Rus – 🇨🇴 Osorio 0-0 2.19 1.68

– 1R 🇨🇳 Wang – 🇨🇳 Yuan 0-1 2.20 1.67

– 1R 🇮🇹 Paganetti – 🇮🇹 Stefanini 0-0 5.31 1.16

– 1R 🇺🇸 Davis – 🇩🇪 Kerber 1-1 2.45 1.55

– 1R 🇷🇴 Bogdan – 🇨🇦 Fernandez 0-0 2.47 1.54

– 1R 🇮🇹 Errani – 🇺🇸 Anisimova 1-0 2.95 1.40

– 1R 🇷🇺 Potapova – 🇨🇳 Wang 1-0 1.60 2.33

– 1R 🇦🇷 Podoroska – 🇪🇸 Sorribes Tormo 0-2 2.38 1.57

– 1R 🇺🇸 Kenin – 🇮🇹 Bronzetti 1-0 2.47 1.54

– 1R 🇨🇿 Siniakova – 🇮🇹 Brancaccio 0-0 1.12 6.38

– 1R 🇫🇷 Parry – 🇷🇺 Blinkova 1-0 1.58 2.37

– 1R 🇭🇷 Martic – 🇪🇬 Sherif 0-0 2.78 1.44

– 1R 🇨🇳 Zhu – 🇵🇱 Linette 2-0 3.85 1.26

– 1R 🇭🇷 Vekic – 🇺🇦 Tsurenko 1-2 1.63 2.27

– 1R 🇯🇵 Osaka – 🇫🇷 Burel 0-0 1.48 2.63

– 1R Avanesyan – 🇪🇸 Bucsa 0-0 1.95 1.85