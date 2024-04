Luca Nardi torna in campo e punta agli Internazionali d’Italia. Sonego pronto per il derby con Sinner a Madrid “È un esempio, posso imparare tanto da lui” (Video)

Luca Nardi ha mostrato ieri sui propri profili social un video in cui si allena, confermando il suo ritorno in campo dopo l’infortunio subito durante il torneo ATP 250 di Bucarest. L’obiettivo del tennista marchigiano è chiaro: essere presente tra qualche settimana agli Internazionali d’Italia, dove è certo di avere un posto nel tabellone principale.

Nardi si era infortunato durante lo sfortunatissimo match del primo turno a Bucarest contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Una partita davvero incredibile in cui l’azzurro non è riuscito a sfruttare ben cinque match point, finendo per farsi male alla caviglia nel finale del terzo set.

Gli Internazionali di Roma rappresentano un traguardo importante per Nardi, che prima dell’infortunio aveva dimostrato di essere in grande forma. Il giovane azzurro era riuscito ad entrare in tabellone a Montecarlo, dove ha perso al primo turno contro Félix Auger-Aliassime, e soprattutto aveva vinto il Challenger di Napoli la settimana precedente.

Il ritorno in campo di Nardi è una notizia positiva per il tennis italiano, che spera di vedere il talentuoso marchigiano brillare al Foro Italico.

Lorenzo Sonego si prepara ad affrontare l’amico-rivale Jannik Sinner nel derby italiano di secondo turno al Masters 1000 di Madrid. I due tennisti, che recentemente hanno instaurato una buona relazione anche come team di doppio, si ritroveranno di fronte per la quinta volta in carriera, con Sinner che ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti precedenti, tutti disputati nel 2023.

“Quando scendo in campo non voglio vedere quel che accade al di là della rete e resto concentrato sul mio gioco”, ha dichiarato Sonego, attualmente numero 52 del mondo. Il piemontese è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare contro l’attuale numero 2 del ranking ATP: “Sarà la prima volta che ci sfideremo sulla terra battuta e di sicuro qualcosa di diverso ci sarà e dovrò cercare di adattare il mio gioco alle sue caratteristiche. È un giocatore incredibile e sta disputando un’annata eccezionale, ma io dovrò cercare di riversare tutta la mia energia in campo cercando di giocar bene e di restare aggressivo”.

Sonego è approdato al secondo turno del Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto all’esordio il francese Richard Gasquet in due set col punteggio di 6-2 7-5, ottenendo così la sua prima vittoria nel main draw del torneo spagnolo. Nonostante il fatto che i due si siano ritrovati spesso dalla stessa parte della rete nel doppio, Sonego preferisce restare cauto sull’eventuale vantaggio che questa esperienza potrebbe fornirgli: “Cercherò di prendere qualcosa dal suo gioco, siamo buoni amici. Vogliamo goderci ogni torneo e sarà senza dubbio un bel match tra due amici che condivideranno il campo”.

Nonostante sia ancora digiuno di successi contro l’altoatesino, Sonego non si risparmia quando c’è da fare i complimenti al suo rivale, complimenti che alla vigilia di quest’ultima sfida trovano una nuova sfumatura: “È un esempio, lo seguo in ogni torneo perché posso imparare tanto in termini di gioco da lui e sarà un piacere scendere ancora una volta in campo con lui”.





