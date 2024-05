Dal Foro Italico: Stan Wawrinka dà forfait. Al suo posto entra Moutet

Stan Wawrinka, il tre volte campione Slam, è stato costretto a dare forfait dal tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2024 a causa di un infortunio. La sua assenza è un duro colpo per gli appassionati di tennis considerando la sua esperienza e il suo talento sulla terra rossa ed i suoi bei colpi.

Al suo posto, come lucky loser, entra nel main draw il francese Corentin Moutet, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore su uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale. Al primo turno sfiderà Safiullin.

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(LL) Moutet, Corentin vs Safiullin, Roman

Mensik, Jakub vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (29) Tabilo, Alejandro

(20) Cerundolo, Francisco vs Bye

(WC) Gigante, Matteo vs (WC) Zeppieri, Giulio

Shevchenko, Alexander vs Marozsan, Fabian

Bye vs (16) Khachanov, Karen

(12) Shelton, Ben vs Bye

Kotov, Pavel vs Michelsen, Alex

Zhang, Zhizhen vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (19) Mannarino, Adrian

(32) Thompson, Jordan vs Bye

(Q) Monteiro, Thiago vs Monfils, Gael

Kecmanovic, Miomir vs (Q) Nakashima, Brandon

Bye vs (5) Ruud, Casper

(3) Zverev, Alexander vs Bye

(Q) Schwartzman, Diego vs Vukic, Aleksandar

Darderi, Luciano vs (PR) Shapovalov, Denis

Bye vs (28) Navone, Mariano

(23) Griekspoor, Tallon vs Bye

Rinderknech, Arthur vs (Q) Passaro, Francesco

Borges, Nuno vs Martinez, Pedro

Bye vs (15) Bublik, Alexander

(11) Fritz, Taylor vs Bye

Evans, Daniel vs (WC) Fognini, Fabio

(Q) Marterer, Maximilian vs Cobolli, Flavio

Bye vs (24) Korda, Sebastian

(26) Musetti, Lorenzo vs Bye

Eubanks, Christopher vs (Q) Atmane, Terence

Nishioka, Yoshihito vs Ofner, Sebastian

Bye vs (8) Dimitrov, Grigor

(6) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Cachin, Pedro

Hijikata, Rinky vs Munar, Jaume

Bye vs (27) Norrie, Cameron

(18) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(Q) Moreno De Alboran, Nicolas vs (Q) van de Zandschulp, Botic

Carballes Baena, Roberto vs O’Connell, Christopher

Bye vs (9) de Minaur, Alex

(13) Humbert, Ugo vs Bye

(WC) Napolitano, Stefano vs Berrettini, Matteo

Machac, Tomas vs Arnaldi, Matteo

Bye vs (21) Jarry, Nicolas

(31) Fils, Arthur vs Bye

(Q) Muller, Alexandre vs Fucsovics, Marton

Ruusuvuori, Emil vs Giron, Marcos

Bye vs (4) Rublev, Andrey

(7) Hurkacz, Hubert vs Bye

(Q) Bergs, Zizou vs (PR) Nadal, Rafael

Seyboth Wild, Thiago vs (Q) Barrere, Gregoire

Bye vs (25) Etcheverry, Tomas Martin

(17) Baez, Sebastian vs Bye

Lajovic, Dusan vs Sonego, Lorenzo

Altmaier, Daniel vs Nardi, Luca

Bye vs (10) Rune, Holger

(14) Paul, Tommy vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Karatsev, Aslan

Koepfer, Dominik vs (WC) Vavassori, Andrea

Bye vs (22) Tiafoe, Frances

(30) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Popyrin, Alexei vs (Q) Medjedovic, Hamad

Draper, Jack vs Coric, Borna

Bye vs (2) Medvedev, Daniil





Marco Rossi