Dal Foro Italico: Jasmine Paolini “sto traendo ispirazione dalle tennista italiane del passato”

Jasmine Paolini, attualmente la tennista italiana con il ranking più alto, si prepara ad affrontare il torneo di casa agli Internazionali BNL d’Italia a Roma. In conferenza stampa Jasmine ha condiviso le sue emozioni e riflessioni.

Paolini si è detta entusiasta di giocare davanti al pubblico di casa, sottolineando quanto sia speciale per lei questo torneo: “È speciale. È il torneo di casa. Sì, non vedo davvero l’ora di giocare. Sarà divertente con i tifosi. Sì, cercherò solo di divertirmi.

È un po’ strano perché sono arrivata qui come giocatrice testa di serie, il che è diverso per me. Ho più attenzione dai tifosi italiani, penso. Anche perché il tennis sta crescendo così velocemente in Italia grazie a Jannik, grazie a tutti i ragazzi che stanno facendo bene, è un po’ diverso.”

La tennista ha anche parlato di come sta gestendo l’aumento di attenzione e pressione derivante dalla sua scalata in classifica e dalle teste di serie conquistate: “Sto cercando di godermi tutto. È un po’ diverso. Ho forse un po’ più di attenzioni su di me. Ma sto cercando di divertirmi, di vivere il presente, di godermi il momento perché è bello essere in questa posizione.”

Jasmine Paolini ha parlato dell’ispirazione che trae dalle leggende del tennis femminile italiano, come Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

Paolini sottolinea l’importanza di avere figure di riferimento come Sara Errani, con cui gioca spesso in doppio.

“Certo, sto traendo ispirazione. Ho al mio fianco quasi ogni giorno Sara, perché giochiamo il doppio da così tanto tempo. Le chiedo consigli, domande. È stata una top player, numero 5 al mondo. Penso che possa darmi dei buoni consigli.

Ho appena visto Flavia Pennetta qui prima. È bello avere questi giocatori intorno. Li stavamo guardando quando vincevano la Fed Cup, gli Slam. Quindi è bello, sì.

Riguardo al suo stile di gioco, caratterizzato da un ottimo dritto in top spin, la tennista ha spiegato come cerca di variare i colpi e la velocità della palla, seguendo i consigli del suo allenatore.

“Di solito vorrei colpire più piatto, ma il mio allenatore mi dice sempre di cercare di giocare con più topspin perché è buono avere una variazione nel tuo gioco.”

Paolini ha anche scherzato sul fatto che il suo allenatore vorrebbe che lei giocasse con ancora più topspin: “Sì, il mio allenatore, penso che desideri che io giocassi con più topspin (sorridendo).”

Nonostante sia una delle giocatrici più basse del circuito, Paolini ha sottolineato l’importanza di servire bene e giocare in profondità per competere con le avversarie più alte e potenti, senza però stravolgere il suo gioco naturale.

“Penso che una delle chiavi sia servire bene, servire meglio. Se servi male, sei già in una brutta posizione sul punto. Penso che questa sia stata una delle chiavi. Anche giocare in profondità nel campo.

Sì, ma onestamente non ho fatto troppi adattamenti. Voglio dire, gioco come mi piace giocare. Ma naturalmente cerco di migliorare il servizio. Cerco di giocare più profondo. Cerco di usare più rotazione, come ho detto.”

Infine, da vera italiana, Jasmine Paolini ha svelato i suoi gusti in fatto di gelato e pasta, confermando la sua passione per la buona cucina del Bel Paese.





Francesco Paolo Villarico