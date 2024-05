Thiem potrebbe ritirarsi al torneo di Vienna il prossimo ottobre

Dominic Thiem avrebbe deciso di chiudere la sua carriera professionistica al prossimo torneo di Vienna, ATP 500 previsto nel mese di ottobre. L’indiscrezione arriva dal quotidiano di Salisburgo “Salzburg Nachrichten”, secondo il quale l’austriaco sta preparando la sua uscita di scena a soli 30 anni. Thiem lo scorso mese di febbraio era stato chiaro in un’intervista rilasciata a un noto magazine del suo paese: mi do un ultimo anno di tempo per tornare ai livelli a cui ero abituato, dopo due anni passati a caccia di un tennis ormai sbiadito. Faccio sempre più fatica, se non torno stabilmente nei grandi tornei non ha senso continuare.

Dominic si è allenato alcune settimane sulla terra dell’Accademia di Nadal a Manacor, senza tuttavia riuscire ad ottenere risultati apprezzabili, confinato ancora fuori dai primi 100 del mondo e lontanissimo da quel tennis potente e coraggioso che l’ha issato per alcuni anni a battagliare ad armi pari con Nadal e Djokovic sulla terra battuta e non solo.

Thiem ha vinto l’edizione 2020 di US Open rimontando in finale due set a Zverev. Dopo questo grande successo, suo unico Slam in carriera, è entrato in un tunnel fatto di problemi psicologici e fisici, con un polso malandato che non gli ha dato tregua per molto tempo. Al rientro sul tour, pochi i risultati positivi e molte delusioni, da qua la scelta di pensare seriamente al ritiro. Vedremo se la notizia uscita in Austria sarà confermata.





Mario Cecchi