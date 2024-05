Jannik Sinner inizierà la riabilitazione all’anca al J Medical di Torino

Dalla Gazzetta dello Sport apprendiamo che Jannik Sinner affronterà nei prossimi giorni il percorso di recupero dopo l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare al torneo a cui teneva di più. La sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio è stata accolta da un caloroso bagno di folla, dimostrando l’affetto e il sostegno dei suoi fan.

Attraverso i social media, Sinner ha condiviso il suo stato d’animo, affermando: “Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti”.

Nonostante il recupero sarà lento, Jannik ha un obiettivo chiaro in mente: la possibilità di partecipare al Roland Garros. Per questo motivo, oggi pomeriggio sarà di nuovo a Montecarlo per organizzarsi prima della partenza per Torino, dove si affiderà alle cure del J Medical, il rinomato centro medico della Juventus.

Il J Medical vanta un’eccellente reputazione nel prendersi cura di sportivi di alto livello, come dimostrato in passato con Matteo Berrettini e Cristiano Ronaldo durante il suo periodo torinese. La struttura offre servizi di riabilitazione completi, tra cui terapie in acqua per non sovraccaricare l’articolazione colpita e una palestra attrezzata per gli allenamenti.

La durata del soggiorno di Sinner in Piemonte non è ancora definita, ma sarà seguito da vicino dal fisioterapista Giacomo Naldi, che aveva già curato la caviglia del tennista durante l’infortunio di Sofia alla fine del 2022.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il numero 2 al mondo deciderà di partire per Parigi.

Nonostante le sfide poste dall’infortunio, Sinner dimostra una grande determinazione di voler tornare in campo il prima possibile.

Se le cure sortiranno gli effetti desiderati, Sinner potrebbe decidere di volare in Francia tra un paio di settimane e provarci per giocare lo Slam parigino.





Francesco Paolo Villarico