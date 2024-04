Lucia Bronzetti si arrende a Elena Rybakina al secondo turno del Mutua Madrid Open

Il cammino di Lucia Bronzetti al Mutua Madrid Open si interrompe al secondo turno per mano della kazaka Elena Rybakina, numero 4 del ranking WTA e quarta testa di serie del torneo. La tennista italiana, rientrata nel circuito dopo quasi un mese di pausa, ha ceduto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco.

Bronzetti, attualmente alla posizione numero 46 della classifica mondiale (suo best ranking), aveva esordito nel torneo madrileno con una convincente vittoria in due set sulla francese Varvara Gracheva, proveniente dalle qualificazioni. Tuttavia, contro la più quotata Rybakina, l’azzurra non è riuscita a trovare le contromisure necessarie per invertire l’inerzia del match.

Per la 24enne riminese si tratta della seconda partecipazione al Mutua Madrid Open, dove ancora non è riuscita a ottenere la prima vittoria in carriera contro una Top 10. Un tabù che persiste anche sulla terra battuta, superficie sulla quale Bronzetti non ha mai sconfitto una giocatrice tra le prime 30 del mondo. Il successo più prestigioso sul rosso resta quello contro Sloane Stephens, all’epoca numero 35 del ranking, nel percorso verso il suo primo titolo WTA a Rabat nel 2023.

Dal canto suo, Elena Rybakina conferma il suo straordinario stato di forma in questo avvio di stagione. La kazaka, al nono torneo del 2024, è uscita prima dei quarti di finale solo una volta, al secondo turno degli Australian Open per mano di Anna Blinkova dopo il tie-break più lungo nella storia del singolare femminile. Rybakina guida le classifiche del circuito WTA per titoli vinti (3), finali disputate (5), partite vinte (27) e ace (207 prima del match odierno) e ha raggiunto la finale in quattro dei cinque tornei disputati quest’anno.

Nel primo set Lucia dopo aver recuperato un break nel terzo gioco cedeva sul 4 a 5 malamente il turno di battuta a 15, con la kazaka che in questo modo conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la Bronzetti avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione perdeva ben quattro game consecutivi e due turni di battuta, con la Rybakina che si portava sul 4 a 1.

Elena poi nei restanti due turni di battuta concedeva soltanto due punti ed allora si chiudeva l’incontro in suo favore per 6 a 3.

Nonostante la sconfitta, Lucia Bronzetti può guardare con fiducia al prosieguo della stagione sulla terra battuta. I progressi mostrati nell’ultimo anno e il best ranking raggiunto sono segnali incoraggianti per il futuro della tennista italiana, che avrà l’opportunità di rifarsi già nei prossimi tornei in calendario, a partire dagli Internazionali BNL d’Italia di Roma.

WTA Madrid Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 4 3 0 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi