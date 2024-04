Jasmine Paolini domina all’esordio del WTA 1000 di Madrid. La tennista italiana si impone con un netto 6-0 6-1 su Victoria Jimenez Kasintseva ed accede al terzo turno

Jasmine Paolini inizia con il piede giusto la sua avventura nel prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid. La tennista toscana, attualmente numero 1 d’Italia, ha letteralmente dominato il match d’esordio contro la giovane di Andoora Victoria Jimenez Kasintseva, classe 2005, imponendosi con un perentorio 6-0 6-1 in appena un’ora di gioco.

Le statistiche confermano la netta supremazia di Jasmine Paolini, che ha vinto il 70,6% dei punti con la prima di servizio contro il 35,9% della sua avversaria. Ora, al terzo turno, l’italiana dovrà affrontare un ostacolo ben più impegnativo: la francese Caroline Garcia, contro cui è in svantaggio per 1-5 nei precedenti (unica vittoria a Guangzhou nel finale del 2023). Tuttavia, questo convincente debutto fa ben sperare per il prosieguo del torneo della tennista toscana.

Fin dalle prime battute, Paolini ha messo in chiaro le sue intenzioni, sfruttando la maggior pesantezza dei suoi colpi e approfittando dei numerosi errori commessi dalla sua avversaria. La numero 1 italiana ha gestito con calma gli scambi, portandosi rapidamente sul 4-0 e poi sul 5-0. Solo nel sesto game c’è stata un po’ di lotta, ma dopo 23 minuti il primo set si è concluso con un eloquente 6-0 in favore di Paolini.

L’avvio del secondo parziale sembrava ricalcare quello del primo, con Paolini che si è portata sul 3-0 con un doppio break di vantaggio. Tuttavia, Jimenez Kasintseva ha mostrato qualche segnale di reazione, spingendo di più e con maggior profitto. Nonostante un momento di calo dell’italiana, che ha subito il break nel quarto gioco, Paolini ha ripreso subito il controllo del match, chiudendo il set e la partita per 6-1.

WTA Madrid Victoria Jimenez Kasintseva Victoria Jimenez Kasintseva 0 0 1 0 Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Jasmine Paolini 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi