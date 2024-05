Challenger Francavilla al Mare: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 19 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Francavilla al Mare – Tabellone Principale – terra

(1) Droguet, Titouan vs Marie, Jules

Harris, Billy vs Qualifier

Quinn, Ethan vs (WC) Piraino, Gabriele

Qualifier vs (8) Boyer, Tristan

(3) Mochizuki, Shintaro vs Qualifier

(WC) Carboni, Lorenzo vs Qualifier

Cecchinato, Marco vs Weis, Alexander

Agamenone, Franco vs (6) Travaglia, Stefano

(7) Crawford, Oliver vs Kasnikowski, Maks

Hardt, Nick vs Dalla Valle, Enrico

Andreev, Adrian vs Blanch, Darwin

Dellien, Murkel vs (4) Pellegrino, Andrea

(5) Dellien, Hugo vs Mager, Gianluca

Qualifier vs Qualifier

Gakhov, Ivan vs (WC) Berrettini, Jacopo

Rincon, Daniel vs (2) Galarneau, Alexis

1. [Alt] Federico Arnaboldivs [12] Daniel Cukierman2. Gabriele Pennafortivs [8] Gastao Elias3. [WC] Manas Dhamnevs [7] Omni Kumar4. [4] Gabriel Debruvs Federico Iannaccone(non prima ore: 17:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Guy Den Ouden vs Tommaso Compagnucci

2. [3] Lorenzo Giustino vs Andrea Guerrieri

3. [WC] Daniel Bagnolini vs [11] Dan Added

4. [WC] Rocco Piatti vs [10] Damien Wenger

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Elmer Moller vs Alternate

2. [2] Alessandro Giannessi vs Lorenzo Rottoli

3. Ryan Nijboer vs [9] Laurent Lokoli

4. [13] Matthew Dellavedova vs [WC] Samuele Pieri