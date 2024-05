Andrey Rublev trionfa a Madrid nonostante i problemi di salute. Oggi controlli medici (Video)

Andrey Rublev ha conquistato il titolo del Mutua Madrid Open 2024 in quello che lui stesso definisce un “torneo assolutamente miracoloso”. Il tennista russo, attualmente numero sei del mondo, ha dovuto affrontare diversi problemi fisici durante la settimana, tra cui un malessere che lo affligge da diversi giorni e per il quale non ha ancora una diagnosi chiara.

Nonostante le difficoltà, Rublev è riuscito a esprimere un ottimo livello di gioco fin dal primo incontro, culminando con la vittoria finale. “Mi sento felice, sento sollievo, felicità. Non avrei potuto fare di meglio in questa ultima settimana e mezza”, ha dichiarato il russo in conferenza stampa.

Oltre al malessere generalizzato, Rublev ha dovuto fare i conti con problemi al dito e al piede, per i quali ha dovuto ricorrere all’anestesia locale. “Quando si gonfiano, la pressione passa sull’osso e non riesci nemmeno a infilare il piede nella scarpa. La sensazione è simile a quando è rotto”, ha spiegato il tennista.

Nonostante tutto, Rublev non ha perso la concentrazione durante il torneo e ha mostrato grande carattere. Ora, però, la priorità è recuperare in vista degli Internazionali d’Italia: “Sono ancora malato, infatti domani andrò in ospedale per sottopormi a controlli completi. Non so esattamente cosa stia succedendo, perché sono stato male per otto o nove giorni, non è normale. Non ho avuto alcun miglioramento, il che è strano, il massimo che ero stato male prima erano due o tre giorni. È la prima volta che mi sento così male in vita mia. Non so bene cosa sia, la mia gola ed il naso arrossata e chiuso, è impossibile deglutire, impossibile mangiare e ho mal di testa per questo”.

Rublev ha evidenziato come questa sia la prima volta nella sua vita in cui si sente così male per un periodo prolungato. I sintomi descritti sono particolarmente fastidiosi e invalidanti: la gola arrossata, l’impossibilità di deglutire e mangiare, e il mal di testa persistente.

Nonostante questi problemi, Rublev è riuscito a disputare un torneo di altissimo livello, dimostrando una grande forza di volontà e una notevole capacità di gestire le difficoltà fisiche. Tuttavia, il tennista è consapevole della necessità di approfondire le cause del suo malessere e ha annunciato che si sottoporrà a controlli medici completi per fare luce sulla sua condizione di salute.

Il russo ha anche commentato gli alti e bassi della sua stagione, definendoli “normali” nel corso di un’annata lunga e ricca di impegni. La vittoria di Madrid, in ogni caso, cambia le prospettive: “Ora sembra che la stagione sulla terra battuta sia stata buona per me, anche se ho perso al primo turno nelle ultime due settimane”.

Un successo, quello di Rublev, che dimostra come la determinazione e la forza di volontà possano permettere di superare anche i momenti più complicati. Ora il mirino è puntato sul prossimo appuntamento, gli Internazionali d’Italia, dove il russo cercherà di essere al 100% della forma per puntare a un altro importante risultato.





Francesco Paolo Villarico