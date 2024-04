Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Rafael Nadal. La stanchezza ferma la corsa di Sara Errani a Madrid (LIVE)

Dopo un cammino straordinario durato quattro giorni, la corsa di Sara Errani al “Mutua Madrid Open” si è interrotta al secondo turno per mano della brasiliana Beatriz Haddad Maia. L’azzurra, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco.

Per la tennista romagnola, prossima a compiere 37 anni, si tratta comunque di un risultato notevole considerando il tour de force affrontato in questi giorni. Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, Errani aveva esordito nel main draw con una vittoria in rimonta sulla danese Wozniachi, battuta di nuovo a sedici anni di distanza dal loro primo incontro. Un totale di nove set giocati e oltre sette ore trascorse sulla terra rossa madrilena.

Contro Haddad Maia, però, la stanchezza accumulata si è fatta sentire. Nonostante i precedenti favorevoli (3 vittorie su 4 incontri), Errani ha sofferto il gioco rapido e potente della brasiliana, n.14 del ranking e 11esima testa di serie del torneo. Dopo aver ceduto il primo set per 6-3 (sotto per 0 a 5 conquistava tre game consecutivi ma poi perdeva a 0 il game di risposta), l’azzurra ha provato a reagire nella seconda frazione, rimanendo aggrappata al match fino al 2-2. Qui, però, la maggior freschezza di Haddad Maia ha fatto la differenza: la sudamericana ha piazzato due break consecutivi volando sul 5-2 e chiudendo poco dopo con un netto 6-2.

Nonostante la sconfitta, resta la grande prova di carattere di Sara Errani. La romagnola ha dimostrato ancora una volta di poter competere ad alti livelli nonostante l’età e le tante battaglie sulle spalle. Il suo cammino a Madrid si ferma qui, ma la stagione sulla terra rossa è appena iniziata.

Masters e WTA 1000 Madrid (🇪🇸) -1° Turno M – 2° Turno F, terra battuta

ATP Madrid Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 1 4 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 4 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. Yoshihito Nishiokavs Felix Auger-Aliassime

2. Naomi Osaka vs [15] Liudmila Samsonova (non prima ore: 12:30)



WTA Madrid Naomi Osaka Naomi Osaka 2 6 5 Liudmila Samsonova [15] Liudmila Samsonova [15] 6 4 7 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [3] Coco Gauff vs Arantxa Rus



WTA Madrid Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Arantxa Rus Arantxa Rus 0 0 0 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Darwin Blanch vs [PR] Rafael Nadal (non prima ore: 17:00)



ATP Madrid Darwin Blanch Darwin Blanch 0 0 Rafael Nadal Rafael Nadal 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

5. [1] Iga Swiatek vs Xiyu Wang (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Donna Vekic vs [5] Maria Sakkari



WTA Madrid Donna Vekic Donna Vekic 0 3 2 0 Maria Sakkari [5] • Maria Sakkari [5] 0 6 6 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Richard Gasquet vs Lorenzo Sonego



ATP Madrid Richard Gasquet Richard Gasquet 2 5 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Sonego 40-30 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Daniel Elahi Galan vs [LL] Roberto Bautista Agut



ATP Madrid Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 6 1 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 7 4 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Elahi Galan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 D. Elahi Galan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Anna Karolina Schmiedlova vs [8] Ons Jabeur (non prima ore: 17:00)



WTA Madrid Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 0 0 Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

5. Dominik Koepfer vs Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sara Sorribes Tormo vs [16] Elina Svitolina



WTA Madrid Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 0 6 7 0 Elina Svitolina [16] • Elina Svitolina [16] 0 3 5 0 Vincitore: Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Svitolina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [9] Jelena Ostapenko vs [Q] Jessica Bouzas Maneiro



WTA Madrid Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 6 6 0 Jessica Bouzas Maneiro • Jessica Bouzas Maneiro 0 3 1 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Bouzas Maneiro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-40 0-0 → 0-1

3. Zhizhen Zhang vs Miomir Kecmanovic



ATP Madrid Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 3 2 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Z. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [Q] Albert Ramos-Vinolas vs Pavel Kotov



ATP Madrid Albert Ramos-Vinolas • Albert Ramos-Vinolas 15 3 0 Pavel Kotov Pavel Kotov 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 0-4 P. Kotov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Kotov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 P. Kotov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. Alex Michelsen vs [WC] Joao Fonseca



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomas Machac vs Emil Ruusuvuori



ATP Madrid Tomas Machac Tomas Machac 6 1 6 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 4 6 2 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Ruusuvuori 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Machac 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 T. Machac 30-0 40-0 0-5 → 1-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 T. Machac 0-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Dusan Lajovic vs [Q] Thiago Monteiro



ATP Madrid Dusan Lajovic Dusan Lajovic 4 3 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 6 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Lajovic 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [11] Beatriz Haddad Maia vs [Q] Sara Errani



WTA Madrid Beatriz Haddad Maia [11] • Beatriz Haddad Maia [11] 0 6 6 0 Sara Errani Sara Errani 0 3 2 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatriz Haddad Maia 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [Q] Maria Lourdes Carle vs [17] Veronika Kudermetova



WTA Madrid Maria Lourdes Carle • Maria Lourdes Carle 0 5 Veronika Kudermetova [17] Veronika Kudermetova [17] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Maria Lourdes Carle 5-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [32] Leylah Fernandez vs Anastasia Potapova



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Victoria Azarenka vs Tatjana Maria



WTA Madrid Victoria Azarenka [23] • Victoria Azarenka [23] 0 6 6 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 3 1 0 Vincitore: Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Azarenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [Q] Emiliana Arango vs [31] Dayana Yastremska



WTA Madrid Emiliana Arango Emiliana Arango 6 5 4 Dayana Yastremska [31] Dayana Yastremska [31] 0 7 6 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Alexandra Eala vs [27] Sorana Cirstea



WTA Madrid Alexandra Eala Alexandra Eala 0 3 7 2 Sorana Cirstea [27] • Sorana Cirstea [27] 0 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 2-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [28] Elise Mertens vs Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Tabilo vs Flavio Cobolli



ATP Madrid Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 7 4 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 3-0 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 6-5 → 7-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Christopher O’Connell vs Matteo Arnaldi



ATP Madrid Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 1 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Yannick Hanfmann vs Jakub Mensik



ATP Madrid Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 4 6 Jakub Mensik Jakub Mensik 6 7 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* ace 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Aleksandar Kovacevic vs [Q] Hamad Medjedovic



ATP Madrid Aleksandar Kovacevic • Aleksandar Kovacevic 0 1 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kovacevic 1-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Madison Keys vs Irina-Camelia Begu



WTA Madrid Madison Keys [18] Madison Keys [18] 0 7 7 0 Irina-Camelia Begu • Irina-Camelia Begu 0 6 6 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Irina-Camelia Begu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Madison Keys 0-15 15-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [ALT] Nadia Podoroska vs [19] Emma Navarro



WTA Madrid Nadia Podoroska Nadia Podoroska 0 2 1 0 Emma Navarro [19] • Emma Navarro [19] 0 6 6 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Nadia Podoroska 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Ashlyn Krueger / Erin Routliffe vs Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands



WTA Madrid Ashlyn Krueger / Erin Routliffe Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 6 7 9 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 7 5 11 Vincitore: Kenin / Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 11-9 0-1 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 3-4* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs Miyu Kato / Nadiia Kichenok



WTA Madrid Giuliana Olmos / Alexandra Panova • Giuliana Olmos / Alexandra Panova 30 0 Miyu Kato / Nadiia Kichenok Miyu Kato / Nadiia Kichenok 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 0-2 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Jessica Bouzas Maneiro / Victoria Jimenez Kasintseva vs [6] Barbora Krejcikova / Laura Siegemund (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Cachin vs Sebastian Ofner



ATP Madrid Pedro Cachin Pedro Cachin 6 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 3 3 Vincitore: Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Max Purcell vs Marcos Giron



ATP Madrid Max Purcell Max Purcell 4 6 7 Marcos Giron Marcos Giron 6 4 6 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 6-5 → 6-6 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Giron 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Giron 15-40 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-30 ace 1-2 → 1-3 M. Purcell 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [OSE] Katie Boulter / Marketa Vondrousova vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



WTA Madrid Katie Boulter / Marketa Vondrousova • Katie Boulter / Marketa Vondrousova 0 7 6 0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0 6 0 0 Vincitore: Boulter / Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6*-6 6*-7 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Katie Boulter / Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [OSE] Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Monica Niculescu / Alycia Parks