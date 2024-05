Pre Quali Roma 2024: I risultati completi delle Semifinali. Giovanni Oradini e Andrea Picchione wild card quali. Vittoria Paganetti e Federica Di Sarra wild card Md. Ricci e Abbagnato wc quali

Quinta e ultima giornata ed oggi vanno in scena le fasi finali delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024, culmine di un viaggio iniziato lo scorso settembre, che ha coinvolto oltre 50 mila persone. Questo il programma completo della giornata di oggi.

Oggi si conclude il torneo maschile e femminile con l’assegnazione delle wild card.

Cosa si ottiene:

In palio ci sono due wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in singolare maschile; due per il main draw e due per le qualificazioni in singolare femminile; una per il main draw in doppio maschile e una in doppio femminile.

Andrea Picchione Qualificazioni (wc)Giovanni Oradini Qualificazioni (wc)

🇮🇹 Wild Card Femminili

Vittoria Paganetti Main Draw (wc)

Federica Di Sarra Main Draw (wc)

Eleonora Alivisi (wc quali, ripescata dopo un sorteggio delle perdenti nei quarti, dopo il forfait di Matilde Paoletti per infortunio)

Beatrice Ricci Qualificazioni (wc)

Anastasia Abbagnato Qualificazioni (wc)

CLICAQUI PER IL LIVESCORE DELLE PRE-QUALI

Internazionali BNL d’Italia 2024 – Pre Qualificazioni

Data: 4 Maggio – Semifinali

– **Ore 11:00** – Picchione 🇮🇹 b. Brancaccio 🇮🇹– **a seguire** – Di Sarra 🇮🇹 b. Abbagnato 🇮🇹– **a seguire** – Oradini 🇮🇹 b. Giacomini 🇮🇹– **a seguire** – Zantedeschi 🇮🇹/Abbagnato 🇮🇹 b. Alvisi 🇮🇹/Ruggeri 🇮🇹

**PIAZZA DEL POPOLO**

– **Ore 11:00** – Paganetti 🇮🇹 b. Ricci 🇮🇹 6-4 6-4

– **Ore 15:00** – Bilardo 🇮🇹/Ricca 🇮🇹 b. Mazza 🇮🇹/Picchione 🇮🇹 6-3 6-4