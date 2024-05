Internazionali d’Italia: sorteggi in programma lunedì 6 maggio

📺❤️ LiveTennis TV – Luca Nardi si allena dopo l’infortunio alla caviglia

Gli appassionati di tennis attendono con grande entusiasmo l’inizio degli Internazionali d’Italia, uno dei tornei più prestigiosi del circuito. L’attesa sta per finire, poichési terranno i sorteggi dei tabelloni principali.Il sorteggio del, mentreQuesti sorteggi determineranno gli accoppiamenti dei giocatori e delle giocatrici nel main draw, dando ufficialmente il via alla competizione.Nella giornata di domenica, invece, si svolgerà il sorteggio delle qualificazioni.

Gli Internazionali d’Italia, che si svolgono a Roma, rappresentano uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra rossa. Il torneo richiama i migliori giocatori e giocatrici del mondo, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo e i punti preziosi per la classifica mondiale.

I tifosi italiani attendono con particolare interesse questi sorteggi, sperando in un cammino favorevole per i propri beniamini. Gli occhi saranno puntati su giocatori come Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e gli altri azzurri che cercheranno di ben figurare di fronte al pubblico di casa.





Marco Rossi