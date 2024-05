Camparini Gioielli Cup, il doppio va a Clarke e Wehnelt. Nelle semifinali del singolo approdano in semifinale Klizan, Dalla Valle, Fonio e Sells

Sono Jay Clarke e Kai Wehnelt i vincitori del doppio della Camparini Gioielli Cup, il torneo ITF in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia. L’atleta britannico e quello tedesco, insigniti della testa di serie numero 1, si aggiudicano al super tiebreak la finale sui cugini brianzoli Federico e Andrea Arnaboldi che, dopo aver vinto 7-5 il primo set, hanno subito la rimonta avversaria col punteggio di 6-2, 10-8. “E’ sempre un piacere giocare qui, complimenti ai nostri avversari” ha detto Clarke, che a Canali aveva vinto un anno fa in singolare. “Nel 2023 avevo perso il doppio proprio al super tiebreak, stavolta sono stato più fortunato, anche grazie ad un punto un po’ fortuito nel momento decisivo del match” è il commento di Wehnelt.

Enrico Dalla Valle conferma il pronostico, che lo vede come favorito del tabellone di singolare, e approda alle semifinali, seppur con un pizzico di sofferenza: il 26enne di Ravenna, dopo aver piegato nella prosecuzione degli ottavi l’americano Kaylan Bigun (6-2, 6-4), ha la meglio in tre set sul redivivo palermitano Giuseppe La Vela, uscito dalle qualificazioni e vincitore per ritiro negli ottavi di Alessandro Giannessi, col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo oltre 3 ore di battaglia. Approda tra i primi 4 del torneo anche l’olandese Jelle Sels: come accaduto con l’ucraino Oleksandr Ovcharenko, l’ex numero 127 del mondo perde il primo set contro il russo Alexey Vatutin, per poi avere la meglio alla distanza grazie al ritiro dell’avversario quando il punteggio era di 4-6, 7-6, 3-1.

Nella parte bassa del tabellone accede alle semifinali Giovanni Fonio, testa di serie numero 3, che nel turno precedente aveva battuto in 3 set il padrone di casa Andrea Guerrieri: stavolta al tennista classe 1998 ne bastano 2 per avere la meglio sul lombardo Federico Rottoli, sconfitto col punteggio di 6-4, 6-3. Nella giornata di sabato se la vedrà con Martin Klizan: lo slovacco, un passato da numero 24 del ranking ATP, domina la sfida con un Andrea Picchione arrivato a Canali in gran forma, dopo aver perso peraltro al primo turno delle qualificazioni al Foro Italico non sfruttando un match point a favore. Klizan, reduce da due anni di sostanziale inattività, dimostra un buono stato di forma, vincendo in un’ora e mezza per 6-3, 6-2.

Le semifinali si giocheranno nel pomeriggio di sabato a partire dalle 15. Domenica alle 10,30 la gara che assegnerà il trofeo.