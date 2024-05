Challenger Wuxi: Il Tabellone Principale e di Quali. Mattia Bellucci testa di serie n.6 nel Md

Challenger Wuxi – Tabellone Principale – hard

(1) Purcell, Max vs Qualifier

(Alt) Moriya, Hiroki vs Tu, Li

Schoolkate, Tristan vs (WC) Zhou, Yi

Qualifier vs (6) Bellucci, Mattia

(3) Walton, Adam vs Qualifier

Bolt, Alex vs Escoffier, Antoine

Kachmazov, Alibek vs Saville, Luke

Marchenko, Illya vs (8) Hong, Seongchan

(7) Zhukayev, Beibit vs Wu, Tung-Lin

Echargui, Moez vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Li, Hanwen

Jasika, Omar vs (4) Bu, Yunchaokete

(5) Cressy, Maxime vs Qualifier

(Alt) Donskoy, Evgeny vs (WC) Te, Rigele

Fery, Arthur vs Holt, Brandon

Sekulic, Philip vs (2) Duckworth, James

(1) Berankis, Ricardasvs Sasikumar, Mukund(WC) Wang, Aoranvs (12) Cui, Jie

(2) Gerasimov, Egor vs (Alt) Mo, Ye Cong

(WC) Xiao, Linang vs (7) Palan, Dominik

(3) Bai, Yan vs (Alt) Delaney, Jake

(WC) Tang, Sheng vs (9) Ellis, Blake

(4) Ramanathan, Ramkumar vs Takahashi, Yusuke

Santillan, Akira vs (11) Sun, Fajing

(5) Haliak, Mikalai vs (Alt) Li, Zhe

(WC) Liu, Hanyi vs (8) Bertola, Remy

(6) McCabe, James vs Alternate

Ayeni, Alafia vs (10) Trotter, James

1. [WC] Linang Xiaovs [7] Dominik Palan2. [2] Egor Gerasimov vs [Alt] Ye Cong Mo3. [3] Yan Baivs [Alt] Jake Delaney

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] James McCabe vs Alternate

2. [WC] Aoran Wang vs [12] Jie Cui

3. [5] Mikalai Haliak vs [Alt] Zhe Li

4. Akira Santillan vs [11] Fajing Sun

5. [WC] Sheng Tang vs [9] Blake Ellis

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alafia Ayeni vs [10] James Trotter

2. [1] Ricardas Berankis vs Mukund Sasikumar

3. [WC] Hanyi Liu vs [8] Remy Bertola

4. [4] Ramkumar Ramanathan vs Yusuke Takahashi