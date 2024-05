Jannik Sinner salta gli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner ha annunciato l’amara decisione di saltare l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Questo il messaggio social con il quale il n.2 del mondo comunica il forfait.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.

Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano💔🇮🇹.

Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico.

Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros.

A presto, forza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Purtroppo i controlli strumentali e specialistici effettuati a Monte Carlo nei giorni scorsi hanno dato un responso non così positivo, il problema all’anca ha reso necessario lo stop. Alcuni organi di stampa parlano di due settimane di riposo, ma questa al momento è solo una voce, è necessario attendere una dichiarazione ufficiale di Jannik (che sicuramente arriverà a Roma, dove ha annunciato comunque la sua presenza, anche se non in campo). Nei giorni scorsi trapelava per alcuni media italiani un cauto ottimismo sulla presenza di Sinner a Roma, la realtà è invece diversa.

L’anca è una parte del corpo terribilmente delicata per un tennista, serve estrema attenzione per non aggravare infiammazioni o problemi che potrebbero diventare ancor più aggressivi o addirittura cronici. La carriera di Jannik è appena agli inizi, con infortuni di questo tipo è indispensabile la massima cautela. L’amarezza deriva dal momento dell’infortunio e stop, il clou della stagione con il massimo torneo italiano al via e a sole due settimane da Roland Garros.

La speranza è che la rinuncia al torneo del Foro Italico possa servire a Sinner per ritrovare la massima salute e disputare lo Slam parigino completamente recuperato. Forza Jannik!!!

Marco Mazzoni