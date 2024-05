Challenger Praga 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giovanni Fonio presente nelle quali

Challenger Parag 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Riedi, Leandro vs Squire, Henri

Qualifier vs Rocha, Henrique

Janvier, Maxime vs (WC) Kodat, Toby

Kolar, Zdenek vs (6) Damm, Martin

(3) Trungelliti, Marco vs Qualifier

Moro Canas, Alejandro vs (Alt) Vesely, Jiri

Qualifier vs Blancaneaux, Geoffrey

(WC) Forejtek, Jonas vs (5) Bonzi, Benjamin

(8) Molcan, Alex vs Qualifier

Qualifier vs Couacaud, Enzo

Faria, Jaime vs (WC) Kumstat, Jan

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (4) Molleker, Rudolf

(7) Svrcina, Dalibor vs Roca Batalla, Oriol

Brouwer, Gijs vs Onclin, Gauthier

Bourgue, Mathias vs Qualifier

Barranco Cosano, Javier vs (2) Grenier, Hugo

(1) Lamasine, Tristanvs Paul, JakubGombos, Norbertvs (9) Michalski, Daniel

(2) Chidekh, Clement vs Berkieta, Tomasz

(WC) Hanzelin, Filip vs (11) Strombachs, Robert

(3) Fonio, Giovanni vs Colson, Tibo

(Alt) Basilashvili, Nikoloz vs (8) Taberner, Carlos

(4) Vrbensky, Michael vs (WC) Vales, Vojtech

Chazal, Maxime vs (10) Krumich, Martin

(5) Gill, Felix vs (WC) Hrazdil, Jan

Bittoun Kouzmine, Constantin vs (12) Krutykh, Oleksii

(6) Erhard, Mathys vs (WC) Mrva, Maxim

(Alt) Privara, Peter Benjamin vs (7) Geerts, Michael

1. [Alt] Nikoloz Basilashvilivs [8] Carlos Taberner2. Maxime Chazalvs [10] Martin Krumich3. [2] Clement Chidekhvs Tomasz Berkieta4. [1] Tristan Lamasinevs Jakub Paul

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Mathys Erhard vs [WC] Maxim Mrva

2. [4] Michael Vrbensky vs [WC] Vojtech Vales

3. [5] Felix Gill vs [WC] Jan Hrazdil

4. [WC] Filip Hanzelin vs [11] Robert Strombachs

Court 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Giovanni Fonio vs Tibo Colson

2. [Alt] Peter Benjamin Privara vs [7] Michael Geerts

3. Constantin Bittoun Kouzmine vs [12] Oleksii Krutykh

4. Norbert Gombos vs [9] Daniel Michalski