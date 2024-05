Spettacolo di luci alla Fontana di Trevi: il torneo di Roma annuncia i big (con il programma di oggi degli allenamenti)

Semplicemente spettacolare. Un paio di giorni prima del sorteggio del tabellone, il torneo di Roma si sposta rapidamente presso la Fontana di Trevi per offrire uno straordinario spettacolo di luci sullo storico scenario della capitale italiana. Durante l’evento, è stata annunciata la presenza di Novak Djokovic, Iga Swiatek e Jannik Sinner, anche se l’italiano arriva con molte incertezze a causa di problemi fisici.

Rafael Nadal si sta già dirigendo verso la capitale italiana per iniziare a preparare la sua campagna nel Masters 1000 di Roma. Lo spagnolo ha in programma il suo primo allenamento del torneo questo pomeriggio dalle 17 alle 19, come indicato dal sito web dell’evento. Il suo compagno di allenamento sul Campo Centrale del Foro Italico sarà il suo allenatore.

**PIETRANGELI**– **10:30 — 20:00**Nessun allenamento

**GRAND STAND**

– **08:00 — 16:00**

– **16:00 — 17:00** CN Q. ZHENG (Cina 🇨🇳) COACH

– **17:00 — 18:00**

– **18:00 — 19:00** BR T. WILD (Brasile 🇧🇷) COACH

– **19:00 — 20:00**

**CENTRALE**

– **11:30 — 13:00** ITF. COBOLLI (Italia 🇮🇹) vs FIE. RUUSUVUORI (Finlandia 🇫🇮)

– **13:00 — 14:00**

– **14:00 — 15:00** M. KEYS (USA 🇺🇸) COACH

– **15:00 — 16:00** ITAM. TREVISAN (Italia 🇮🇹) vs CANL. FERNANDEZ (Canada 🇨🇦)

– **16:00 — 17:00** TUNO. JABEUR (Tunisia 🇹🇳) COACH

– **17:00 — 19:00** ESPR. NADAL (Spagna 🇪🇸) COACH

– **19:00 — 21:00**

**CAMPO 1**

– **12:00 — 13:00** USE. MANDLIK (USA 🇺🇸) COACH

– **13:00 — 14:00** GBRH. DART (Gran Bretagna 🇬🇧) vs DKC. TAUSON (Danimarca 🇩🇰)

– **14:00 — 15:00** NLB. VAN DE ZANDSCHULP (Paesi Bassi 🇳🇱) vs BRT. WILD (Brasile 🇧🇷)

– **15:00 — 16:00** JPNN. HIBINO (Giappone 🇯🇵) vs ITAL. BRONZETTI (Italia 🇮🇹)

– **16:00 — 17:00** BED. GOFFIN (Belgio 🇧🇪) COACH

– **17:00 — 18:00** CHLC. GARIN (Cile 🇨🇱) COACH

– **18:00 — 19:30** AUR. HIJIKATA (Australia 🇦🇺) vs AUA. VUKIC (Australia 🇦🇺)

**CAMPO 2**

– **12:00 — 13:00** ITF. PASSARO (Italia 🇮🇹) vs FRAT. ATMANE (Francia 🇫🇷)

– **13:00 — 14:00** CHNJ. SHANG (Cina 🇨🇳) vs CHLC. GARIN (Cile 🇨🇱)

– **14:00 — 15:00** JPNT. DANIEL (Giappone 🇯🇵) vs BEZ. BERGS (Belgio 🇧🇪)

– **15:00 — 16:00** G. PEDONE (Italia 🇮🇹) vs ITS. AMBROSIO (Italia 🇮🇹)

– **16:00 — 17:30** ITAM. GIGANTE (Italia 🇮🇹) vs AUA. POPYRIN (Australia 🇦🇺)

– **17:30 — 19:00** RUSD. KASATKINA (Russia 🇷🇺) COACH

– **19:00 — 20:00** ESJ. BOUZAS MANEIRO (Spagna 🇪🇸) vs ARM. CARLE (Argentina 🇦🇷)

**CAMPO 3**

– **12:00 — 13:00** FRH. MAYOT (Francia 🇫🇷) vs FRG. MPETSHI PERRICARD (Francia 🇫🇷)

– **13:00 — 14:00** ARGF. CORIA (Argentina 🇦🇷) vs ARC. UGO CARABELLI

(Argentina 🇦🇷)

– **14:00 — 14:30** POLM. LINETTE (Polonia 🇵🇱) COACH

– **14:30 — 15:00** CNQ. ZHENG (Cina 🇨🇳) HITTING

– **15:00 — 16:00** RUA. BLINKOVA (Russia 🇷🇺) vs ARM. CARLE (Argentina 🇦🇷)

– **16:00 — 17:00** CNQ. ZHENG (Cina 🇨🇳) COACH

– **17:00 — 18:00** ESR. MASAROVA (Spagna 🇪🇸) COACH

– **18:00 — 20:00**

**CAMPO 4**

– **12:30 — 13:00** USAS. KENIN (USA 🇺🇸) HITTING

– **13:00 — 14:00** BYA. SASNOVICH (Bielorussia 🇧🇾) vs USAS. KENIN (USA 🇺🇸)

– **14:00 — 15:00** SRBA. KRUNIC (Serbia 🇷🇸) vs ESJ. BOUZAS MANEIRO (Spagna 🇪🇸)

– **15:00 — 16:30** USAF. TIAFOE (USA 🇺🇸) COACH

– **16:30 — 17:30** ROA. BOGDAN (Romania 🇷🇴) vs AUD. SAVILLE (Australia 🇦🇺)

– **17:30 — 18:00** ROA. BOGDAN (Romania 🇷🇴) COACH

– **18:00 — 19:00** CZB. FRUHVIRTOVA (Repubblica Ceca 🇨🇿) COACH

– **19:00 — 20:00** FRH. GASTON (Francia 🇫🇷) HITTING

**CAMPO 5**

– **08:00 — 20:00**

Nessun allenamento

**CAMPO 6**

– **11:30 — 13:00** ARGD. SCHWARTZMAN (Argentina 🇦🇷) vs USA. MICHELSEN (USA 🇺🇸)

– **13:00 — 14:00** USAS. ROGERS (USA 🇺🇸) vs USAL. DAVIS (USA 🇺🇸)

– **14:00 — 15:00** USZ. SVAJDA (USA 🇺🇸) vs USA. MICHELSEN (USA 🇺🇸)

– **15:00 — 16:30** USAC. MOUTET (USA 🇺🇸) vs CZV. KOPRIVA (Repubblica Ceca 🇨🇿)

– **16:30 — 17:30** P. MARTINEZ (Spagna 🇪🇸) COACH

– **17:30 — 18:30** USS. VICKERY (USA 🇺🇸) vs UKRL. TSURENKO (Ucraina 🇺🇦)

– **18:30 — 19:30** ESR. CARBALLES BAENA (Spagna 🇪🇸) HITTING

**CAMPO 7**

– **11:30 — 13:00** BELD. GOFFIN (Belgio 🇧🇪) vs CZV. KOPRIVA (Repubblica Ceca 🇨🇿)

– **13:00 — 14:00** ESPP. BADOSA (Spagna 🇪🇸) vs RSO. DANILOVIC (Serbia 🇷🇸)

– **14:00 — 15:00** ESPP. BADOSA (Spagna 🇪🇸) COACH

– **15:00 — 16:00** FRG. BARRERE (Francia 🇫🇷) vs FRG. MPETSHI PERRICARD (Francia 🇫🇷)

– **16:00 — 17:00** AUST. KOKKINAKIS (Australia 🇦🇺) vs BRAT. MONTEIRO (Brasile 🇧🇷)

– **17:00 — 18:00** DKC. TAUSON (Danimarca 🇩🇰) vs ITL. PIGATO (Italia 🇮🇹)

– **18:00 — 19:30** ARN. PODOROSKA (Argentina 🇦🇷) COACH

**CAMPO 8**

– **11:30 — 15:00**

– **15:00 — 16:00** EGM. SHERIF (Egitto 🇪🇬) COACH

– **16:00 — 17:00** KAZM. KUKUSHKIN (Kazakistan 🇰🇿) LOOK

– **17:00 — 18:00** NLB. VAN DE ZANDSCHULP (Paesi Bassi 🇳🇱) vs USAM. GIRON (USA 🇺🇸)

– **18:00 — 19:00** USAD. KRAWCZYK (USA 🇺🇸) vs MEXG. OLMOS (Messico 🇲🇽)

– **19:00 — 20:00** USAC. DOLEHIDE (USA 🇺🇸) vs SKA. SCHMIEDLOVA (Slovacchia 🇸🇰)

**CAMPO 9**

– **12:00 — 13:00** ITAF. MAESTRELLI (Italia 🇮🇹) vs MDAR. ALBOT (Moldavia 🇲🇩)

– **13:00 — 14:00** BRAT. MONTEIRO (Brasile 🇧🇷) vs ITAS. NAPOLITANO (Italia 🇮🇹)

– **14:00 — 15:00** CHNX. JIANG (Cina 🇨🇳) vs CHNY. WANG (Cina 🇨🇳)

– **15:00 — 16:00** HRB. CORIC (Croazia 🇭🇷) vs AUST. KOKKINAKIS (Australia 🇦🇺)

– **16:00 — 17:30** DED. KOEPFER (Germania 🇩🇪) vs DEM. MARTERER (Germania 🇩🇪)

– **17:30 — 18:30** FRH. MAYOT (Francia 🇫🇷) vs FRG. MPETSHI PERRICARD (Francia 🇫🇷)

– **18:30 — 19:30** USB. NAKASHIMA (USA 🇺🇸) COACH

**CAMPO 10**

– **12:00 — 13:00** BIHD. DZUMHUR (Bosnia ed Erzegovina 🇧🇦) vs HRD. AJDUKOVIC (Croazia 🇭🇷)

– **13:00 — 14:00** ITAL. SONEGO (Italia 🇮🇹) HITTING

– **14:00 — 14:30** ITS. LORENZO (Italia 🇮🇹) COACH

– **14:30 — 16:00** USAA. ANISIMOVA (USA 🇺🇸) vs RUM. ANDREEVA (Romania 🇷🇴)

– **16:00 — 17:00** ITAL. NARDI (Italia 🇮🇹) vs ITAS. NAPOLITANO (Italia 🇮🇹)

– **17:00 — 18:00** HRM. PAVIC (Croazia 🇭🇷) vs SVM. AREVALO (El Salvador 🇸🇻)

– **18:00 — 19:30** COE. ARANGO (Colombia 🇨🇴) vs MXR. ZARAZUA (Messico 🇲🇽)

**CAMPO 11**

– **12:00 — 13:00** ITA. VAVASSORI (Italia 🇮🇹) COACH

– **13:00 — 14:00** KAZM. KUKUSHKIN (Kazakistan 🇰🇿) vs FRH. MAYOT (Francia 🇫🇷)

– **14:00 — 15:00** CHNH. GUO (Cina 🇨🇳) COACH

– **15:00 — 16:00** RUD. SHNAIDER (Russia

🇷🇺) vs CNY. YUAN (Cina 🇨🇳)

– **16:00 — 17:00** RSO. DANILOVIC (Serbia 🇷🇸) vs RUA. ZAKHAROVA (Russia 🇷🇺)

– **17:00 — 18:00** ARP. CACHIN (Argentina 🇦🇷) vs CHNJ. SHANG (Cina 🇨🇳)

– **18:00 — 19:00** USS. VICKERY (USA 🇺🇸) vs USE. MANDLIK (USA 🇺🇸)

– **19:00 — 20:00** HUZ. PIROS (Ungheria 🇭🇺) vs BRF. MELIGENI RODRIGUES ALVES (Brasile 🇧🇷)

**CAMPO 12**

– **12:00 — 13:30** USAS. STEPHENS (USA 🇺🇸) vs POLM. LINETTE (Polonia 🇵🇱)

– **13:30 — 15:00** USAV. AZARENKA (USA 🇺🇸) vs BRB. HADDAD MAIA (Brasile 🇧🇷)

– **15:00 — 16:00** PERJ. VARILLAS (Perù 🇵🇪) vs ART. TIRANTE (Argentina 🇦🇷)

– **16:00 — 17:00** ESPN. PÁRRIZAS (Spagna 🇪🇸) COACH

– **17:00 — 18:00** ITAL. STEFANINI (Italia 🇮🇹) vs CNZ. BAI (Cina 🇨🇳)

– **18:00 — 19:00** USAA. KRAJICEK (USA 🇺🇸) vs AUM. EBDEN (Australia 🇦🇺)

– **19:00 — 20:00** ITS. AMBROSIO (Italia 🇮🇹) HITTING

**CAMPO 13**

– **12:00 — 13:00** DED. KOEPFER (Germania 🇩🇪) vs USAM. GIRON (USA 🇺🇸)

– **13:00 — 14:00** CHNY. XU (Cina 🇨🇳) vs CHNX. JIANG (Cina 🇨🇳)

– **14:00 — 15:00** RUE. ANDREEVA (Russia 🇷🇺) vs CNY. YUAN (Cina 🇨🇳)

– **15:00 — 16:00** BYA. SASNOVICH (Bielorussia 🇧🇾) vs RUV. GRACHEVA (Russia 🇷🇺)

– **16:00 — 17:00** ROJ. CRISTIAN (Romania 🇷🇴) COACH

– **17:00 — 18:00** FRAA. RINDERKNECH (Francia 🇫🇷) vs RSH. MEDJEDOVIC (Serbia 🇷🇸)

– **18:00 — 19:00** ITAF. PASSARO (Italia 🇮🇹) vs ITAA. VAVASSORI (Italia 🇮🇹)

**CAMPO 14**

– **12:30 — 14:00** USAT. PAUL (USA 🇺🇸) vs USAA. KOVACEVIC (USA 🇺🇸)

– **14:00 — 15:00** CNX. WANG (Cina 🇨🇳) vs CHNS. ZHENG (Cina 🇨🇳)

– **15:00 — 16:00** RUA. KARATSEV (Russia 🇷🇺) LOOK

– **16:00 — 17:00** SKR. SRAMKOVA (Slovacchia 🇸🇰) vs RUM. TIMOFEEVA (Romania 🇷🇴)

– **17:00 — 18:00** FRAT. ATMANE (Francia 🇫🇷) vs ATJ. RODIONOV (Austria 🇦🇹)

