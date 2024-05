Pre Quali Roma 2024: I risultati completi dei Quarti di Finale. Oggi si decidono i semifinalisti

Quarta giornata e fino al 4 maggio andranno infatti in scena le fasi finali delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024, culmine di un viaggio iniziato lo scorso settembre, che ha coinvolto oltre 50 mila persone. Questo il programma completo della giornata di oggi.

Cosa si ottiene:

In palio ci sono due wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in singolare maschile; due per il main draw e due per le qualificazioni in singolare femminile; una per il main draw in doppio maschile e una in doppio femminile.

CLICAQUI PER IL LIVESCORE DELLE PRE-QUALI

Internazionali BNL d’Italia 2024 – Pre Qualificazioni

Data: 3 Maggio – Quarti di Finale

– **Ore 11.00** – 🇮🇹 Paganetti vs 🇮🇹 Zantedeschi– **A seguire** – 🇮🇹 Piraino vs 🇮🇹 Giacomini– **A seguire** – 🇮🇹 Zantedeschi/🇮🇹 Abbagnato vs 🇮🇹 Urgesi/🇮🇹 Paganetti– **A seguire** – 🇮🇹 Giunta/🇮🇹 Tammaro vs 🇮🇹 Bilardo/🇮🇹 Ricca

**Campo 1**

– **Ore 11.00** – 🇮🇹 Abbagnato vs 🇮🇹 Alvisi

– **A seguire** – 🇮🇹 Oradini vs 🇮🇹 Juarez

– **A seguire** – 🇮🇹 Rocchetti/🇮🇹 Piangerelli vs 🇮🇹 Alvisi/🇮🇹 Ruggeri

**Campo 2**

– **Ore 12.00** – 🇮🇹 Picchione vs 🇮🇹 Bonadio

**Campo 12**

– **Ore 11.00** – 🇮🇹 Spiteri vs 🇮🇹 Di Sarra

– **a seguire** – 🇮🇹 Andaloro vs 🇮🇹 Brancaccio

**Piazza del Popolo**

– **Ore 11.00** – 🇮🇹 Ricci vs 🇮🇹 Cherubini

– **Ore 15.00** – 🇮🇹 Mazza/🇮🇹 Picchione vs 🇮🇹 Noce/🇮🇹 Virgili

