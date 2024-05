Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Andrey Rublev conquista la sua prima finale al Mutua Madrid Open (LIVE)

Andrey Rublev si è qualificato per la sua prima finale al Mutua Madrid Open 2024 dopo aver sconfitto Taylor Fritz in un match molto equilibrato, ma in cui il russo ha saputo gestire meglio i momenti chiave e di pressione. Il russo accede così all’atto conclusivo del torneo madrileno dopo giorni di grande tennis, in cui ha ritrovato il suo gioco aggressivo e dominante.

In una giornata soleggiata, scendevano in campo sul campo centrale Manolo Santana i primi due semifinalisti del Mutua Madrid Open. Tuttavia, nessuno dei due tennisti era tra quelli che la gente aveva pronosticato. Taylor Fritz e Andrey Rublev sono state infatti due delle maggiori sorprese di questa edizione, insieme agli altri due semifinalisti: Jiri Lehecka e Auger-Aliassime.

Forse anche i due tennisti sono stati colti di sorpresa dalla loro apparizione in semifinale, nonostante entrambi siano vincitori di un Masters 1000 (Fritz a Indian Wells 2022 e Rublev a Montecarlo 2023) e si siano già affrontati in semifinale di un Masters 1000. Ma non sembrava così, perché si mostravano tesi e nervosi all’inizio dell’incontro, cedendo i rispettivi servizi nei primi due giochi.

Il ritmo del match era breve ma intenso, con due bombardieri che preferiscono schiacciare la palla piuttosto che tentare qualsiasi scambio. Entrambi si affidavano al loro grande servizio dopo quei primi due giochi, e nessuno riusciva a fare male in risposta.

In questo modo si è sviluppato il primo set, senza sorprese al servizio né in risposta. Fino a quando si è arrivati al momento cruciale, con Rublev in vantaggio per 5-4 e Fritz al servizio. Il russo ha cambiato ritmo, è entrato in campo e ha preso il controllo dello scambio, sorprendendo Fritz che non ha saputo reagire. Rublev ha urlato di gioia, liberandosi della pressione dopo essersi aggiudicato un primo set equilibrato e con poche opportunità: 6-4 in 40 minuti.

Il fatto che Rublev si sia aggiudicato il primo punto della partita a scacchi che entrambi stavano giocando non ha alterato il tennis di nessuno dei due. Tutto è rimasto uguale alla maggior parte del primo set. Solidità al servizio, poche opportunità in risposta e pochi scambi.

Tuttavia, nel secondo parziale Rublev non ha aspettato la fine per mettere in difficoltà Fritz. Si è anticipato di un paio di giochi e ha sorpreso di nuovo l’americano che, come nel primo set, non ha reagito e ha ceduto il servizio, permettendo al russo di portarsi sul 4-2.

Fritz ha sorriso per il modo in cui ha perso il servizio, dopo un passante sulla riga di Rublev, e per essere caduto di nuovo nella trappola del russo che ha alzato il ritmo al momento giusto. L’americano non è più riuscito a rispondere e si è arreso a un Andrey che si è mostrato molto solido e, soprattutto, sicuro dall’inizio alla fine.

Il russo conquista così per la prima volta l’accesso alla finale del Mutua Madrid Open che, dopo un turbolento inizio nella stagione sulla terra battuta, tornando a mostrare il suo tennis incisivo ed esplosivo.





Francesco Paolo Villarico

