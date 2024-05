Felix Auger-Aliassime in finale al Masters 1000 di Madrid dopo il ritiro di Lehecka per infortunio. Il canadese va in finale con 3 ritiri nel torneo (Video)

Il tennis è capace di offrire le più grandi gioie e le più terribili agonie, tutto allo stesso tempo. Lo sanno bene coloro che hanno assistito al (breve) incontro tra Felix Auger-Aliassime e Jiri Lehecka. Con la prima finale Masters 1000 in palio per entrambi, il ceco ha dovuto arrendersi a una ricaduta dell’infortunio alla schiena che gli aveva già fatto saltare alcuni tornei nelle ultime settimane, vedendo così il suo sogno alla Caja Mágica trasformarsi in un incubo.

Auger-Aliassime (35°) si qualifica per la più importante finale della sua carriera, la prima a questo livello, dopo che il numero 31 del mondo si è ritirato con il punteggio di 3-3. Dopo aver mostrato dolore alla schiena ed essere stato assistito fuori dal campo, Lehecka è rientrato per fare un ultimo sforzo, ma è letteralmente crollato durante un cambio di direzione, rendendosi conto di non poter continuare.

La frustrazione è stata evidente, con una racchetta distrutta subito dopo la fine dell’incontro più importante della sua carriera finora. Ciò significa che Auger-Aliassime beneficia del terzo (!) ritiro in questo percorso, dopo Jakub Mensik e Jannik Sinner, quest’ultimo non è nemmeno entrato in campo. Tuttavia, il canadese raggiunge la 15ª finale in carriera e va a caccia del sesto titolo, dove affronterà Andrey Rublev, un giocatore che sfida per la sesta volta, con i confronti diretti che sono a favore del russo per 4 a 1.

ATP Madrid Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 15 3 Jiri Lehecka [30] • Jiri Lehecka [30] 30 3 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico