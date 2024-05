Dal Foro Italico: Domani alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha annunciato tramite i suoi canali social la decisione di non partecipare agli imminenti Internazionali BNL d’Italia a causa di un infortunio all’anca. Il posto di Sinner nel tabellone principale sarà preso dal francese Arthur Rinderknech, liberando così un posto nel tabellone di qualificazione.

La scelta di Sinner è stata il frutto di un’attenta valutazione dopo gli ultimi accertamenti medici effettuati a Monte-Carlo. Gli esami hanno evidenziato che il problema all’anca, manifestatosi durante il terzo set della semifinale di Monte-Carlo contro Stefanos Tsitsipas e che aveva già costretto l’azzurro a rinunciare al quarto di finale di Madrid contro Felix Auger-Aliassime, richiede un ulteriore periodo di riposo per un completo recupero.

Nonostante la sua assenza dal torneo, Sinner sarà comunque presente a Roma domani, 5 maggio, per una conferenza stampa alle ore 15. L’azzurro, supportato da Giacomo Naldi e dal suo staff tecnico, si concentrerà ora sulla riabilitazione e sulla preparazione in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione, che prenderà il via il prossimo 26 maggio.

La rinuncia di Sinner agli Internazionali BNL d’Italia rappresenta una perdita significativa per il torneo e per i tifosi italiani, che speravano di vedere l’azzurro in azione nella capitale. Tuttavia, la priorità per Sinner è quella di recuperare pienamente la forma fisica per affrontare al meglio i prossimi impegni, a partire dal Roland Garros, dove cercherà di confermare il suo talento e le sue ambizioni.





Francesco Paolo Villarico