Rafael Nadal è arrivato a Roma (video)

Rafael Nadal è arrivato al Foro Italico. Il 10 volte campione degli IBI è parso sorridente salutando il pubblico dalla passerella che porta i giocatori dalla loro area riservata verso il resto dell’impianto, campi di allenamento inclusi. Riportiamo il video dall’account ufficiale del torneo.

Rafael mancava da ben 723 giorni, precisamente dall’edizione 2022 del torneo quando fu estromesso al terzo turno da Denis Shapovalov. Allora ci fu grande allarme per quella sconfitta a sorpresa, ma poi lo spagnolo sbarcò a Parigi in buona condizione e vinse per l’ennesima volta Roland Garros, in quello che è stato il suo 22esimo e al momento ultimo trionfo in uno Slam.

Nadal viene dalla sconfitta di Madrid patita contro il ceco Jiri Lehecka. C’è molta curiosità per rivederlo in azione a Roma, uno dei tornei a lui più fortunati e soprattutto ultima tappa di avvicinamento a Roland Garros. Sarà un test molto importante per lui.

Mario Cecchi