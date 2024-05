Darderi supera Coria e raggiunge Musetti: il Sardegna Open sogna una finale tutta italiana (Video intero dell’incontro)

Il sogno di una finale tutta italiana è più vivo che mai. Perché dopo Lorenzo Musetti ha conquistato un posto in semifinale al Sardegna Open – evento premium della categoria ATP Challenger 175 – anche l’altro azzurro Luciano Darderi, al terzo successo consecutivo sui campi del Tennis Club Cagliari. Il tennista italo-argentino nato a Villa Gesell l’ha fatto sul Centrale nell’incontro che ha chiuso il programma di venerdì, approfittando nel corso del secondo set del ritiro di Federico Coria, fermato da un problema alla coscia della gamba destra. Una brutta tegola per l’argentino, perché arrivata proprio nel suo momento migliore, quando dopo aver ceduto il primo set per 6-1 a un Darderi in grande spolvero era riuscito a portarsi avanti di un break, salendo sul 4-2. Ma ha ceduto subito il vantaggio e, dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista al successivo cambio di campo, ha giocato un paio di punti prima di alzare bandiera bianca, consegnando la semifinale a Darderi.

“Mi dispiace per come è finita – ha detto l’azzurro –, e auguro a Federico di recuperare presto dal problema alla gamba. Quanto al mio tennis, sono molto felice di come ho giocato nel primo set, imponendo il mio ritmo in condizioni di gioco non semplici”. Sabato, nella seconda delle due semifinali, per Darderi ci sarà di nuovo un argentino (è il quarto in altrettanti incontri a Monte Urpinu), il n.3 del tabellone Mariano Navone. “Mi aspetta una grande partita – ha detto ancora Luciano –, e mi auguro di trovare tanta gente sugli spalti a sostenermi. Questa settimana ho ricevuto tanto affetto e di questo sono molto felice. Speriamo in una finale tutta italiana”. Sabato sul Centrale di Monte Urpinu si parte alle 12, con le due semifinali del tabellone di doppio. Non prima delle 15 Musetti-Galan, a seguire Darderi-Navone.

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] N.Sriram Balaji / Andre Begemann vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler

2. Boris Arias / Federico Zeballos vs [4] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens

3. Daniel Elahi Galan vs [2] Lorenzo Musetti (non prima ore: 15:00)

4. [8] Luciano Darderi vs [3] Mariano Navone

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Quarti di finale: Daniel Elahi Galan (Col) b. Marton Fucsovics (Hun) ritiro, Lorenzo Musetti (Ita) b. Nuno Borges (Por) 1-6 6-1 6-2, Mariano Navone (Arg) b. Emilio Nava (Usa) 4-6 6-1 7-6, Luciano Darderi (Ita) b. Federico Coria (Arg) 6-1 3-4 ritiro.

Doppio. Quarti di finale: Arias/Zeballos (Bol/Bol) b. King/Luz (Usa/Bra) 7-5 6-3, Frantzen/Jebens (Ger/Ger) b. Nouza/Reyes-Varela (Cze/Mex) 6-2 3-6 10/8, Balaji/Begemann (Ind/Ger) b. Bhambi/Cabral (Ind/Por) 7-6 7-6, Erler/Miedler (Aut/Aut) b. Albot/Pellegrino (Mda/Ita) 7-5 4-6 11/9.