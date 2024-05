Challenger Mauthausen: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Mauthausen – Tabellone Principale – terra

(1) Comesana, Francisco vs De Loore, Joris

(WC) Kopp, Sandro vs Cerundolo, Juan Manuel

Misolic, Filip vs Huesler, Marc-Andrea

Martineau, Matteo vs (7) Blanchet, Ugo

(4) Virtanen, Otto vs Sachko, Vitaliy

(WC) Sorger, Sebastian vs Qualifier

Pouille, Lucas vs Novak, Dennis

Choinski, Jan vs (5) Hassan, Benjamin

(8) Shimabukuro, Sho vs Landaluce, Martin

Qualifier vs (WC) Schwaerzler, Joel

(Alt) Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Neumayer, Lukas vs (3) Diallo, Gabriel

(6) Kovalik, Jozef vs Gaubas, Vilius

Heide, Gustavo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Ymer, Elias vs (2) Burruchaga, Roman Andres

(1) Fanselow, Sebastianvs Castagnola, Luca(PR) Furness, Evanvs (10) Rehberg, Max Hans

(2) Luz, Orlando vs Heller, Peter

(WC) Ujvary, Matthias vs (9) Rosenkranz, Mats

(3) Safwat, Mohamed vs (Alt) Jebens, Hendrik

(WC) Miedler, Lucas vs (8) Sels, Jelle

(4) Dodig, Matej vs (WC) Waldner, Niklas

(Alt) Pokorny, Lukas vs (12) Kym, Jerome

(5) Wessels, Louis vs (WC) Lazic, Manuel

Oberleitner, Neil vs (11) Melzer, Gerald

(6) Buse, Ignacio vs (Alt) Zima, Leopold

(Alt) Romboli, Fernando vs (7) Gea, Arthur

1. [1] Sebastian Fanselowvs Luca Castagnola2. [WC] Matthias Ujvaryvs [9] Mats Rosenkranz3. [WC] Lucas Miedlervs [8] Jelle Sels4. Neil Oberleitnervs [11] Gerald Melzer

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Evan Furness vs [10] Max Hans Rehberg

2. [4] Matej Dodig vs [WC] Niklas Waldner

3. [6] Ignacio Buse vs [Alt] Leopold Zima

4. [5] Louis Wessels vs [WC] Manuel Lazic

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Lukas Pokorny vs [12] Jerome Kym

2. [2] Orlando Luz vs Peter Heller

3. [Alt] Fernando Romboli vs [7] Arthur Gea

4. [3] Mohamed Safwat vs [Alt] Hendrik Jebens