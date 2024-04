Jannik Sinner pronto a brillare a Madrid: l’italiano è la prima testa di serie del Masters 1000 (con quote dei vincitori e scontri diretti)

A quasi due settimane dalla sconfitta in semifinale a Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo al Mutua Madrid Open 2024. L’altoatesino, per la prima volta nella storia del tennis italiano, sarà la testa di serie numero 1 in un torneo Masters 1000, un traguardo storico per il movimento azzurro.

Il torneo ATP di Madrid prenderà il via per Jannik da sabato e si concluderà il 5 maggio. I bookmakers hanno pubblicato le quote sul vincitore. Tuttavia, su casinos.com è disponibile la quota antepost relativa a Jannik Sinner, fissata a 3.75.

La vittoria di Sinner nella capitale spagnola appare interessante per due motivi principali. In primo luogo, la terra battuta di Madrid è notoriamente più veloce rispetto a quella di Montecarlo, una superficie che potrebbe favorire il gioco aggressivo dell’italiano. In secondo luogo, l’assenza di Novak Djokovic e i dubbi sulla condizione fisica di Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni, potrebbero aprire scenari interessanti per il giovane talento azzurro.

Al secondo turno, dopo il bye dell’esordio Jannik sfiderà Lorenzo Sonego in un derby tutto italiano.

Proprio l’assenza di Djokovic potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per Sinner, che avrebbe la possibilità di diventare il nuovo numero 1 del ranking ATP già agli Internazionali d’Italia di Roma. Tuttavia, per raggiungere questo ambizioso traguardo, l’altoatesino dovrebbe trionfare sia a Madrid che nella Città Eterna, un’impresa tutt’altro che semplice.

Tra i principali rivali di Sinner a Madrid, spiccano Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, finalisti sia a Montecarlo che a Barcellona e attualmente in grande forma sulla terra battuta. Non va sottovalutato nemmeno Holger Rune, nonostante le recenti prestazioni deludenti: il giovane danese potrebbe rappresentare un’incognita pericolosa.

Jannik Sinner, sempre attento alla programmazione della sua stagione, punta non solo al successo a Madrid ma anche alle Olimpiadi, un appuntamento cruciale in un’annata ricca di eventi prestigiosi come il Roland Garros e Wimbledon. L’altoatesino si presenta al Mutua Madrid Open 2024 con la consapevolezza di poter fare bene e di avere l’opportunità di scrivere un’altra pagina indelebile nella storia del tennis italiano.

🇪🇸 Le quote dei vincitori del torneo di Madrid

Alcaraz C 🇪🇸 3.00

Sinner J 🇮🇹 3.75

Tsitsipas S 🇬🇷 7.50

Ruud C 🇳🇴 12.00

Rune H 🇩🇰 15.00

Medvedev D 🇷🇺 20.00

Shelton B 🇺🇸 25.00

Nadal R. 🇪🇸 25.00

Rublev A 🇷🇺 33.00

Dimitrov G 🇧🇬 40.00

De Minaur A 🇦🇺 40.00

Hurkacz H 🇵🇱 40.00

Struff J 🇩🇪 40.00

Zverev A 🇩🇪 40.00

Altro 10.00

🇪🇸 Quote e scontri diretti

2R Paul (15) 🇺🇸 – Klein 🇸🇰 0-0 1.60 2.34

2R Rublev (7) 🇷🇺 – Bagnis 🇦🇷 1-0 1.15 5.40

2R Marozsan 🇭🇺 – Cerundolo (21) 🇦🇷 1-0 1.86 1.94

2R Musetti (28) 🇮🇹 – Seyboth Wild 🇧🇷 0-0 1.62 2.30

2R Shang 🇨🇳 – Davidovich Fokina (27) 🇪🇸 0-1 2.55 1.52

2R Etcheverry (26) 🇦🇷 – Shapovalov 🇨🇦 0-0 1.60 2.34

2R Altmaier 🇩🇪 – Fils (31) 🇫🇷 1-2 2.43 1.56

2R Hurkacz (8) 🇵🇱 – Draper 🇬🇧 3-1 1.63 2.29

2R Baez (18) 🇦🇷 – Van Assche 🇧🇪 0-0 1.44 2.80

2R Humbert (13) 🇫🇷 – Van De Zandschulp 🇳🇱 3-0 1.39 2.99

2R Darderi 🇮🇹 – Fritz (12) 🇺🇸 0-0 2.54 1.52

2R Shevchenko – Alcaraz (2) 🇪🇸 0-0 12.91 1.04

2R Griekspoor (24) 🇳🇱 – Daniel 🇯🇵 1-0 1.39 3.03

2R Munar 🇪🇸 – Struff (23) 🇩🇪 0-0 2.48 1.54

2R Navone 🇦🇷 – Rune (11) 🇩🇰 0-0 3.04 1.39

2R Coric 🇭🇷 – Zverev (4) 🇩🇪 3-3 4.42 1.21

2R Bautista Agut 🇪🇸 – Khachanov (16) 🇷🇺 – –

2R Dimitrov (9) 🇧🇬 – Mensik 🇨🇿 0-0 1.42 2.57

2R Kecmanovic 🇷🇸 – Ruud (5) 🇳🇴 2-2 4.34 1.16

2R Purcell 🇦🇺 – Korda (25) 🇺🇸 0-1 5.82 1.12

2R Monteiro 🇧🇷 – Tsitsipas (6) 🇬🇷 0-0 8.15 1.08

2R Medvedev (3) 🇷🇺 – Arnaldi 🇮🇹 2-0 1.36 3.14

2R Sinner (1) 🇮🇹 – Sonego 🇮🇹 4-0 1.04 10.88

2R Jarry (22) 🇨🇱 – Cobolli 🇮🇹 1-1 1.55 2.44

2R Machac 🇨🇿 – Shelton (14) 🇺🇸 0-0 2.07 1.72

2R Auger Aliassime 🇨🇦 – Mannarino (19) 🇫🇷 0-1 1.19 3.93

2R Cachin 🇦🇷 – Tiafoe (20) 🇺🇸 1-0 2.73 1.46





Marco Rossi